中天主播祕戀「國民黨霍建華」誤當小三　哭歉正宮女友：不知介入你們感情

中天主播鄭亦真因為邊吃漢堡邊播報新聞，在網路上爆紅。昨（5）日她在社群網站自爆1個多前，與國民黨內湖區黨部副主委、有「議會霍建華」之稱的藍恭唯展開地下戀情，沒想到竟誤當了對方小三，藍恭唯早有交往半年的正宮女友，鄭亦真痛心說：「我當下傻了眼，也哭紅雙眼。」

鄭亦真熱戀藍恭唯以來頻繁約會，被周刊拍到照片，她前往男方住處討論要不要順勢公開戀情，藍恭唯一出來卻說：「房間裡面有人，你先回去，我等一下打給你。」這下場面演變成鄭亦真和正宮對質，兩人見到對方都崩潰淚崩，鄭亦真哭著跟對方道歉：「我不知道我介入你們的感情，因為藍恭唯一直說他是單身。」

鄭亦真回想2人交往以來男方屢屢不對勁，「要去跟球友打球吃飯，要早一點回家睡覺，之後他女友卻跟我說，那天他們兩個是去逛基隆夜市，另外還有次已經訂好餐廳，約好吃飯，也突然在10分鐘前，就說要參加一個黨部的會議，晚一點才能到。」原來藍恭唯早有劈腿跡象，鄭亦真最心碎的是，因為周刊跟拍導致三角戀曝光，「他只關心被拍到的照片好看嗎」，讓她晴天霹靂，忍不住痛哭。

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