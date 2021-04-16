【專訪】林佩瑤閃婚超幸福！名廚老公7家餐廳環伺　「繞不出他的掌心」

《超級星光大道》出身的林佩瑤出書《我不是最美空姐，我是最快樂空姐》，分享與冠軍名廚武俊傑交往不到半年閃婚的幸福哲學，武俊傑對她一見鍾情，第一次約會就送名牌戒指求愛，婚後經營7家餐廳，都開在兩人住家附近，林佩瑤出門巡一遍老公的酒吧、甜點店，一天下來什麼都吃到了，笑說：「去哪裡都繞不出他的手掌心！」

林佩瑤婚前和前任分合6次糾纏不清，認識武俊傑時正在情傷低潮，這個人外形不是她的菜，但是談吐非常聰明，她告訴自己，「照以前眼光看人一定又很慘」，所以給老公一個機會追求，武俊傑聽朋友說「空姐都喜歡名牌」，一開始送禮狂買戒指、鞋子，把林佩瑤嚇了一跳，「後來我說你直接問我，我可以告訴你我要什麼。」

什麼契機下點頭嫁給武俊傑？林佩瑤秒回因為他帶種，她說：「算命師說我36歲以後沒有姻緣，我媽太怕我嫁不出去，老公第一次來我台中的家，我媽就問：『你要跟我女兒結婚嗎？』他說：『我現在就可以娶佩瑤。』」Man度5顆星！最讓林佩瑤感動的是，因為奶奶過世要趕在百日內登記，當時她任職13年的航空公司一直催她繳交奶奶的死亡證明，武俊傑覺得公司這樣對待員工實在不合理，「我老公霸氣說，妳乾脆離職算了，薪水多少我給妳」，更讓林佩瑤肯定，對方是能照顧她的人。

和廚師交往，林佩瑤免不了幸福肥，婚後胖了6公斤，她吃到美食就會請武俊傑鑽研食譜，最愛老公煮的龍蝦義大利麵。她談到，婚後和老公起爭執，通常都不是在吵彼此之間的事，有次老公電話中訓員工語氣太兇，林佩瑤覺得不妥，但是站在武俊傑的角度，會覺得老婆怎麼不站自己這邊？林佩瑤從此對老公管理員工不再指手畫腳，她說：「如果我硬講，他就覺得『妳又知道了？』，所以我願意做閉嘴的人，因為我的目的不是吵架，他只要人家態度放軟，他就會收斂。」

林佩瑤自認是「傻白甜」媳婦，她分享婆媳相處之道就是聆聽擺第一，家人之間討論嚴肅的事情，她會乖乖在旁邊聽，一副沒有很懂的樣子，不急著給意見，另外，公婆的臉書她都追蹤，「公婆一發文我就按讚留言，婆婆穿得特別漂亮，我都會誇獎」，長輩很需要稱讚，所以嘴巴要甜一點。她坦言和老公沒有要生小孩，「我婆婆也OK」。

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