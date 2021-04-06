20歲網紅「消費國殤」父母陪同鞠躬道歉！造假300萬善款收據：出於好心

台鐵408次太魯閣號列車日前發生重大出軌意外，導致50人死亡、上百人輕重傷，是台灣近半世紀最嚴重的鐵路事故。正當各界自發性出錢、出力送暖，一名自稱是星宇航空空服員的吳姓男網紅，昨（5日）在IG貼出變造後的捐款收據，佯裝做愛心，疑似消費國殤行為引起公憤。對此，吳男今在父母陪同下出面鞠躬道歉，直喊：「我錯了！」

吳男（20歲）今下午先是發聲明，承認2張150萬捐款收據、參加祈福法會照片及IG上「在星宇航空擔任空服員」的自介全是捏造，「做了這件讓自己羞恥的事情，我悔不當初！我深刻地意識到了自己的盲目、愚蠢、無知和法律常識的缺乏…我為自己的錯誤與不當行為感到深深的歉意和悔恨、愧疚，往後必定謹言慎行。」

稍早，吳男與父母在無黨籍嘉市議員黃思婷服務處召開記者會，數度鞠躬向社會大眾道歉，稱做了「不被大家允許的錯誤」；吳男解釋，他是出於好心，想呼籲大家一起做善事，才會PO假的捐款收據，沒想到事情會這麼嚴重，並強調沒有任何蹭熱度的想法，以後也不會再犯。

至於假冒空服員引來星宇航空喊告，現在是航空相關科系大三生的吳男說，因為當空服員一直是自己的夢想，才會犯下這次錯誤，希望星宇航空聽到他的道歉，但不奢求對方原諒。（編輯：楊穎軒）

吳姓網紅聲明全文：

本人吳XX，就前天（4/4）晚上，在本人的IG限時動態所PO關於台鐵太魯閣408班次之重大事故，誠邀各界共同來愛心捐款之言詞及引用其照片，另於臉書自稱為星宇航空空服員等乙事，所產生的誤解、議論及質疑等，在社會上造成非常不好的影響，本人深深的感到抱歉。

本人對於自己沒有珍惜被追蹤關注的榮譽，起到榜樣的作用，還傷害了「台灣關愛基金會」、「星宇航空」等其他的人，做了這件讓自己羞恥的事情，我悔不當初！我深刻地意識到了自己的盲目、愚蠢、無知和法律常識的缺乏。為此，本人鄭重地向「台灣關愛基金會」、「星宇航空」、所有關注台鐵太魯閣408班次重大事故的朋友，以及社會大眾認錯致歉：我為自己的錯誤與不當行為感到深深的歉意和悔恨、愧疚，往後必定謹言慎行。

我已經是一個成年人了。作為成年人，我應當對自己的行為負責，要有擔當。我本人將深刻反思自己的錯誤，並以實際行動來彌補自己的過錯。從今以後，我會學習腳踏實地，做一個有道德、有擔當、有責任、對社會有貢獻的人。最後，我再一次誠摯地向大家道歉：我錯了，對不起各位！對不起您們！對不起！

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