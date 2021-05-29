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害怕演不好！《火神》劉冠廷雙金加持仍焦慮　偕女友「回娘家」不敢耍廢

文 : NOWnews羅凌筠

導演王小棣領軍的《植劇場2》今年將陸續開拍，第一季學員劉冠廷金馬、金鐘在手，仍「回娘家」繼續充電，他坦承對於表演路仍會憂心，「我就想說焦慮從哪裡來，可能是害怕自己演不好，害怕自己失敗，但又想把它做好」。

▲王小棣（左三）訓練演員。（圖／拙八郎提供）
▲王小棣（左三）訓練演員。（圖／拙八郎提供）

劉冠廷認為，對他來說從來就沒有簡單的角色，當他接下角色後，隨時都戰戰兢兢，「只要我有花時間朝進度前進的話，就會覺得踏實一點，如果說劇本都還沒看、角色沒準備，我卻在耍廢，那就不行」。這次他回到《植劇場2》跟昔日的好夥伴們一起上課，對他來說就如同喚回初心，「上課就回到很基本的東西，會在練習當中再次喚醒以前的回憶」，重新找回表演純粹的樂趣。

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▲劉冠廷因《消失的情人節》入圍金馬獎最佳男主角。（圖／牽猴子）
陳庭妮 劉冠廷
▲《火神》同安分隊中第1對情侶檔誕生，陳庭妮（左）與劉冠廷（右）組「伶陽CP」猛發糖。圖／公視、myvideo提供）

《植劇場2》這次替演員規劃有更完整的配套，除了表演課外，還有醫療、理財、造型、音樂、武術等一共20堂課。回歸受訓的演員包含劉冠廷、陳妤、孫可芳、徐鈞浩、葉星辰、張耀仁、嚴正嵐、江宜蓉、龍語申、江常輝、林意箴、林子熙、劉黛瑩、吳岳擎、朱盛平、范宸菲、陳歆妍、楊傑宇、葉辰莛、管翊君、劉心宇等，王小棣還請課程老師嚴格一點，「因為這一批小孩這回上課完，此去就千里路了」。

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Tags : 劉冠廷植劇場焦慮表演金馬