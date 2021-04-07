藍恭唯請辭黨務致歉　鄭亦真轟：只是作秀「道歉沒誠意」

37歲中天主播鄭亦真誤當30歲「國民黨霍建華」藍恭唯小三，昨（6）日出面還原對質正宮經過，昨她前往男方住處，藍恭唯只穿1件內褲出來開門，原來正宮就在房裡，眼見劈腿東窗事發，藍恭唯竟還問鄭亦真：「妳覺得怎麼樣比較好？還是我們公開？」完全無視正宮在現場的感受，鄭亦真事後想想，藍恭唯只是想保住政治生涯，也不是真心在抉擇真愛。

鄭亦真交往藍恭唯1個月來，藍恭唯常常臨時放鳥約會，「約6點半，10分鐘前說臨時要去一個會議，他還說是蔣萬安叫他去的，話都說到這裡，我會不體諒嗎？我覺得滿痛心的，他怎麼會這樣子，我一直覺得他很有抱負，他說未來的夢就是為民服務，我覺得選民們還是自己想清楚吧。」

鄭亦真因為認定藍恭唯，才帶他參加弟弟在摩鐵舉辦的變裝派對，結果被周刊拍到，為了跟藍恭唯討論要不要順勢公開戀情，反而在他家抓包三角戀，當天藍恭唯下午和正宮纏綿，晚上還約鄭亦真出遊，她嘆：「難怪他每天說很累。」鄭亦真回家後以淚洗面，至今沒有刪除藍恭唯聯絡方式，卻等不到他一句道歉。

對於藍恭唯請辭內湖區副主委，發聲明：「我對鄭亦真小姐致上最高的歉意，這件事之後我會更加謹言慎行，深刻檢討，再次對所有關心的朋友深感抱歉。」鄭亦真回應：「被點名到的我覺得沒誠意，不覺得被道歉到，第二、他的女朋友呢？完全沒提到。」她痛批藍恭唯只是作秀，「此生沒有要再見到他了，但大家標題可以不要下議會霍建華嗎？你們有想過霍建華感受嗎？請尊重霍建華本人。」

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