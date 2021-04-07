主播鄭亦真自爆被劈腿淪為小三　遇到渣男時，怎樣反擊才體面？

香港電影《春嬌與志明》中，有句經典對白：「一輩子這麼長，總會愛上幾個人渣。」沒有一場演出會在彩排就完美，何況是在愛情這麼複雜的一齣戲，一旦多了第三者，很難美好落幕，但決定如何退幕的姿態，卻能完全操之在己。

當名人被渣時，怎樣反擊才體面呢？中天主播鄭亦真這次捲入感情風波，她沒有處於被動狀態，反而主動掌握話語權，在週刊新聞曝光之前，搶先在個人社群一次把話說開，寫下上千字長文，自爆無意間介入國民黨內湖區黨部副主委藍恭唯與女友的感情，原本想公開的美好戀情變成如此不堪，她向對方女友道歉，也向粉絲道歉，勇敢且柔軟的姿態，獲得大批粉絲湧入留言處安慰、打氣。

以往明星、主播這類名人遇到感情問題，往往不願把私人話題吵到檯面上，尤其是女性有了孩子，為了維持家庭和睦，常常選擇隱忍，以求平息風波，或是已經付出多年感情，寧願忍痛原諒，不捨輕易揮刀斬情絲。然而，破碎的鏡子重組裂痕仍在，中國女星馬伊俐在先生文章出軌時選擇原諒，曾說：「戀愛雖易，婚姻不易，且行且珍惜。」最終撐了5年，兩人還是勞燕分飛，「往後各生歡喜」。

況且，揭穿渣男假面雖有一時痛快，卻也是一件「傷敵一千，自損八百」的事，在脫軌的愛情列車上，沒有人是贏家，逞一時之快，短暫期間能得到大眾同情，但更多的是被註記標籤，名字跟渣男連在一起，網路一搜尋就有幾千篇文章，這些對話截圖、錄音，成為揮之不去的印記，別人茶餘飯後的話題。主播這行業畢竟屬於公眾人物，無關新聞專業的感情私領域被放大討論，難免會影響螢光幕前形象。

所以要揭發渣男的偽裝面具，女人就要有底氣，有經濟能力、有工作能力，有不靠對方也能活得漂亮的實力，才不會成為眾嘲人物。如曾經發長文痛批羅志祥的周揚青，自家身世顯赫，還能創業經營潮牌，在娛樂圈人脈不輸給羅志祥，才敢勇於撕破臉，如今更成為多個綜藝節目的常客。

陸劇《三十而立》的演員毛曉彤，劇裡形象溫柔可人，遇到渣男卻是毫不心軟，2017年遭男友陳翔背叛，親眼見到男友與小三江鎧同共處一室後，連夜打包行李走人，在微博留下一句「從沒想像過這一幕會出現在我眼前」，之後女方被劈腿傳言甚囂塵上，她未再提及此事，留下無限謎團。

直到今年陳翔欲重振事業，在微博駁斥出軌一事，強調和小三只是要去護膚，在家更換衣服時被誤會，卻遭毛曉彤重錘反殺，她不打迷糊仗，直接由毛曉彤工作室微博放出兩段錄音，揭露當初與陳翔對質過程，雙方對話裡，她條理清晰，質問有理有據，讓男方的謊言瞬間瓦解。網友聽了都大嘆：「突然覺得毛曉彤口條太好了，鏗鏘有力，被圈粉了」，甚至佩服她手中握有語音證據，竟然還忍了4年才出面反擊。

感情路上難免受創，但女性已經不再處於弱勢，在人人都是自媒體時代，周揚青、毛曉彤、鄭亦真都選擇在社群媒體主動出擊，為自己發聲，也獲得網友力挺。但說完心聲之後，能完美地轉身離去，在擅長的專業領域有所發揮，才是未來的長久之道。

鄭亦真這次勇於出面，坦承感情一時失誤，也極力為對方女友抱屈，獲得外界力挺。如今藍恭唯也發出聲明道歉，她坦承感受不到對方誠意，想觀察對方下一步怎麼做，是否還要趁勝追擊？還是要沉住氣，讓分手顯得「體面」？這不只是她的問題，可能也是許多女性感情路上遇到渣男時值得好好思考的話題。