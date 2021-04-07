台客當道！現代女性不崇尚高富帥，接地氣的深情男子漢更受歡迎！

正在熱映的電影《當男人戀愛時》，全台票房突破5800萬，榮登全台新片票房冠軍，男主角邱澤演技獲得一致好評，外表帥氣的他，化身台客小混混「阿成」， 頂著爆炸玉米鬚頭，操著道地台語腔調，邊啃甘蔗邊把妹，為追求女主角許瑋甯奉獻一切，讓人看得又哭又笑，連男性觀眾都忍不住流下熱淚！誇讚他比原來韓版電影《不標準情人》男主角黃政民演技更厲害！

90年代偶像劇當道時，細數經典的《流星花園》、《王子變青蛙》、《惡作劇之吻》，男主角清一色都是高富帥，一出場就是家財萬貫的霸道總裁範，和平凡無奇的女主角譜出一段破格戀情，滿足女性觀眾們的代入感，但從近幾年台灣影視劇趨勢發現，以往瑪麗蘇的劇情，觀眾有點膩了，這些角色不再吃香，男演員面臨轉型時，寧願捨棄偶像包袱，扮演起接地氣的台客，反而更受女性歡迎。

其中，邱澤轉型尤為成功，從剛出道時作品《原味的夏天》的陽光少年，一路成長到《小資女孩向錢衝》的企業接班人秦子奇、《必娶女人》的西裝帥氣男郝萌，逐漸拋棄偶像包袱，看看《誰先愛上他的》裡的阿傑，一身花襯衫、短褲、斜背包、叼著菸嗆女主角謝盈萱「怎麼樣我也是個男的，要叫妳要叫我小王啦」！真的讓人眼前一亮，邱澤展現可帥氣賣萌、也能扮演台客的多變演技，今年的《當男人戀愛時》，更被看好能角逐金馬獎之列。

從植劇場劇集冒出頭的劉冠廷，亦是台客、老實男的代名詞，屏東出生的他，以南部小混混為角色範本，揣摩台客的講話咬字、氣勢，把《花甲男孩轉大人》的甘草人物鄭花明演得活靈活現，一頭挑染金髮、加上道地台灣國語，讓觀眾完全相信他就是個徹底的台客，追劇時笑到不行；躍上大銀幕後，他更以多部作品展現變色龍般的演技，電影《同學麥娜絲》裡說話口吃的老實人「閉結」、《消失的情人節》裡的癡情男主角阿泰，都是老實古意男，詮釋得十分到位。

而當你以為他只是本色演出台客時，劉冠廷卻又搖身一變，成為電影《陽光普照》裡的黑道「菜頭」，光是一個眼神殺過來，就能讓人不寒而慄，這兩種極端模樣他都能詮釋地維妙維肖，拿下金馬金鐘雙料男配角，完全靠實力說話。

不只戲劇裡的台客走紅，現實世界的台客也迎來春天啦！因為前女友「罔腰」假懷孕新聞暴紅的網紅「鳳梨」（吳泓逸），網路直播時一邊吃便當一邊怒嗆媒體「我看起來像Doctor嗎？」他自稱「鳳梨鼠薯」的一系列搞笑發言，竟意外收穫一大批粉絲，私下接受媒體訪問時卻是一臉靦腆模樣，極度的反差萌，真的可愛度破表，網友越看越順眼，忍不住要封他「嘉義陳冠希」！

尤其是鳳梨即使分手後，也不對前女友口出惡言，感謝對方帶他進入直播界，才能有現在的網拍事業，去年罔腰到綠島旅遊，遭到業主控訴破壞民宿，身為事業夥伴的他，第一時間跳出來道歉，為對方緩頰。雖然外表台台的，行為卻具有紳士般的氣度，讓人忍不住想給他點讚啦。

在如今社會上渣男新聞層出不窮之際，戲裡的台客邱澤、劉冠廷，以癡情演技征服了女性觀眾，戲外的網紅鳳梨也以幽默台客的模樣，擄獲不少粉絲，比起多情的名流帥哥們，這些外表有點憨憨的台客男，追愛時的害羞模樣，其實也很讓女人動心啊！（笑）