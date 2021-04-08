又再來到另一個頒獎典禮，這也是眾星自己在家「參加」頒獎典禮，所以大家得到的體驗跟真正的電影明星是完全一樣的。這似乎是紅毯的新常態，不過據說即將到來的奧斯卡頒獎典禮會採現場舉辦，那也很令人期待。

薇歐拉戴維斯的螢光綠禮服讓人想起電影特效的綠幕，上面的銀色刺繡很有未來感，跟綠幕的科技感也搭，不是每個人都有能穿這個顏色的膚色，珠寶搭配得宜，但整體而言我對這套衣服感到冷淡。

凱莉穆瑞根是最時尚的女主廚這樣，這基本上是一件圍裙搭配黑色長裙。我沒有正面的照片，正面看起來可能會是一件簡單的白禮服，但那也沒什麼不好啊。

艾瑪柯林倒是有穿出新意，雖然一眼看上去好像是有人把安全帶丟進舊衣回收箱。不過這個搭配相當大膽，靴子也是一個很有型的選擇。

妮可基嫚的仙女造型十分的仙（不然呢），她其實真的很適合這種精緻浪漫的風格，纖細的色彩和刺繡在綠意的背景下顯得更精緻，這也是一個看背景場合選衣服的好例子，這套衣服穿在紅毯上可能就顯得不夠強勢。

艾兒芬寧這次不走仙女路線，她像是史上最高級的麥當勞女店員。

姬蓮安德森證明雋永的大紅禮服永遠不過時，她在這裡美的像一幅畫一樣（或至少是珠寶或香水的廣告。）那個簡單的髮型、恰到好處的化妝，跟這張照片呈現出來的情緒，都非常完美。

凱莉華盛頓的造型應該是想向經典的好萊塢電影致敬，不過把這麼美的刺繡禮服泡到水裡讓人看得有些心驚肉跳，但也成就出出水芙蓉的一張好照片，頭上的刺繡帽飾是一個神來之筆。

我沒法決定凱莉庫柯的桃紅禮服是大器還是喜氣（也許都有？），色彩跟裙擺的份量剪裁我蠻喜歡的，但要是我肯定會捨棄胸前的大花，以免上半身看起來像三個裝的塑膠沐浴球。

安雅泰勒喬伊的禮服全身有點令人失望，但是只拍上半身加上珠寶的造型則非常美，白皙膚色與黑蕾絲之間的對比十分引人入勝（亂用成語）。

在家的頒獎典禮一定至少有一個人會穿睡衣，但是這麼真實的睡衣實在也蠻少見的，Daniel Kaluuya只差沒穿兔寶寶拖鞋了。但他顯然是所有人裡最舒適的。

傑瑞雷托一直在挑戰男裝的界線，這套薰衣草紫的喇叭褲套裝搭上半透明的襯衫完全就是他的衣服，不過希望他可以把包包還給小美人魚。

圖片來自Vogue