捐10萬還被酸！網友拿他跟館長比較 鳳梨嘆：鼠薯還沒賺那麼多

台鐵408次太魯閣號在清明連假發生嚴重意外，造成50人死亡，200人以上輕重傷，不少藝人或網紅、民眾紛紛捐款，希望能盡一份心力，館長、486先生等人捐出200萬以上金額，其中網紅鳳梨捐出10萬，本來是一份愛心卻遭網友拿來比較，認為他捐太少，對此鳳梨特地發文回應。

6日凌晨鳳梨特地在社群網站上發文透露，有網友詢聞：「鼠薯，為什麼你捐那麼少？人家館長、486先生都捐兩百萬以上，為什麼鼠薯捐這麼少？」，他感嘆地回應：「孩子….鼠薯還沒賺那麼多….等我發達了會多捐一點的….」更幽默留言「拎北要努力斂財了….」但有不少網友留言力挺鳳梨：「有心最重要，鼠薯我們都挺你，謝謝你的捐助」、「善心捐款不是拿來比較的，鼠薯做自己最帥。」

事實上，鳳梨在太魯閣號發生事故隔天，就透露自己已聯絡簡老闆與刀老闆，三人各捐出10萬，共計30萬，給義務幫忙修復罹難者遺體的「76行者遺體美容修復團隊」專款專用，希望盡自己一份棉薄之力。

在YouTube擁有百萬訂閱的魚乾，4日也在IG貼出自己捐款太魯閣號事故的證明，希望能透過發文拋磚引玉，本來是一項善舉卻慘遭酸民諷刺，認為魚乾應該「為善不欲人知」，讓她忍不住發文回嗆「打著正義名號叫其他人不要捐款，到底是多黑暗？」接著表示：「政府負責，花的不是納稅人的錢嗎？那我幫你省錢還不爽了嗎？」更希望：「自己不想捐，不捐就好，不要在那邊煽動惡意，髒死了」，最後無奈地說：「沒想到我除了為此傷心，還要為此生氣，這些人真噁心。」

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