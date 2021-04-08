夫妻誰該出門賺錢？伊能靜曝與秦昊用「CP值」分工　觀眾直呼太絕了

「當小孩需要人陪時，誰該出門賺錢養家？」許多夫妻育兒時，都會面臨家庭分工問題，尤其當父母都是明星，想要繼續闖蕩娛樂圈事業，又要照顧小孩，勢必有一方必須妥協，減少出現在螢光幕前。常有人在訪談時詢問女藝人，「妳是如何平衡事業和照顧家庭呢？」卻鮮少把這個燙手話題扔給男藝人，無形中已經把養育兒女視為女性的責任。

今年53歲的藝人伊能靜，另一半是知名演員秦昊，在大陸綜藝節目《我的小尾巴》裡她提出了一個有趣的論點，「一個家應該是雙方共同的責任，我們會開家庭會議，來決定誰出去工作。更多時候考慮的是性價比，還有能力及工作的重要性。」這個按性價比（CP值）決定誰上班、誰帶小孩的學問，讓不少網友大呼「絕了」、「非常實際，太Real了！」

但按性價比輪流工作，並不是指一切向錢看，誰賺錢少就該待在家裡帶孩子的偏頗論點，反而還要納入彼此對工作性質的期盼度、對金錢的渴求度、對生活情緒放鬆的需求性，討論種種變數後，最終目標是「如何讓家庭利益最大化，孩子的成長最快樂化」。舉例來說，伊能靜參加節目《乘風破浪的姊姊》時，秦昊就負責照顧女兒「米粒」，讓她專心練歌跳舞去比賽；當秦昊接到更好的戲劇邀約時，能為家庭帶來更好的經濟效益，她選擇留在孩子身邊。

讓節目裡其他來賓都驚訝的是，伊能靜透露自己和另一半幾乎天天都會討論「家庭分工平衡點」，絕不會因為對方長年在外拍戲，就不參與，甚至每隔2、3天就會聊好幾個小時溝通，在女兒成長時期，絕對不讓父親缺席。

兩人年齡相差10歲，伊能靜還是秦昊小時候的偶像，2014年爆出熱戀時，因為伊能靜上一段婚姻不完美的結局，並不被外界看好，但這對姊弟戀卻意外漸入佳境，讓許多人跌破眼鏡。良好溝通定是第一要件，更特別的是他們雖然喜歡「互懟」、鬥嘴，熱愛浪漫的伊能靜，面對高冷男神秦昊，很難得到想要的甜言蜜語，但雙方卻有極度尊重對方夢想的氣度。

伊能靜曾演出電影《好男好女》、《國道封閉》，入圍過兩次金馬最佳女主角，但踏入第一任婚姻後，就減少出現於螢光幕，演戲之路逐漸被淡忘，她遇見秦昊時，盛讚對方演技，兩人因共同興趣一拍即合，但交往後，秦昊並沒有把她私藏著，反而大方帶她走上柏林影展紅毯，鼓勵她實現導演之夢，甚至參演了伊能靜的導演處女作《我是女王》。

秦昊也在綜藝節目《我就是演員之巔峰對決》，找來老婆伊能靜助演，合演了一段電影《天下無賊》的橋段，夫妻動情地淚灑現場，在一個具競技性的專業舞台上，並未獲得太多讚賞，他也不以為意，因為秦昊理解女方為了照顧小孩，曾犧牲自己的事業，這回為的不是別的，就是想讓伊能靜圓一個夢，再次站到舞台上，留下這麼一段美好紀錄。

嚴格來說，秦昊對老婆演技是真心欣賞嗎？在綜藝節目《婆婆和媽媽》裡，伊能靜和婆婆臨時上演了一齣惡作劇，想要騙老公自己扭到腳，為了比賽跳舞不願去就醫，兩人一陣妳拉我推，反而把秦昊惹笑了，搞笑回她「演技太浮誇」，真的有觀眾能看哭的話，他就退出演藝圈，這場惡作劇失敗了，三個人的逗趣對話卻讓觀眾哈哈大笑。

而演技備受好評的秦昊，去年以《隱密的角落》裡的陰暗教師張東升一角熱度高漲，伊能靜依舊一如往常，做他的忠實觀眾，在觀賞另一半的作品後，認認真真地寫了篇小作文，鉅細靡遺地抒發觀影心得。

今年，伊能靜再度挑戰演戲競技節目《我就是演員》，雖然心疼她上電視常遭受外界批評，秦昊還是錄了一段鼓勵的話，無奈說：「從頭到尾都分析過了，反正妳選擇的路，對吧，我就祝福，只能說祝妳好運，好人一生平安吧！」聽到這些話，讓原本期待感人話語的評審章子怡都忍不住笑了。

不少人說真人秀、綜藝節目虛假，但這對夫妻卻反而擄獲眾人好感，藉由生活相處的點點滴滴的披露，兩人展現教育子女、和長輩相處的智慧，讓事業更加蒸蒸日上，節目、戲劇邀約接踵而來。

此時，誰出門賺錢養家還重要嗎？重要的是，當你出門打拚時，知道有人即使不看好你，也會力挺到底，做最有力的後盾，照顧好家庭讓你無後顧之憂；當你面臨生活與情緒壓力，需要深呼吸喘口氣時，有人能接棒上前扛重擔，讓你享受陪伴家人的快樂，按性價比「輪流上班制」真的絕妙，是夫妻的相處智慧，也是許多家庭的夢想吧！