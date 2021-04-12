老是愛上渣男？馬思純牽手樂團男友　影迷喊話「姊姊快逃！」

曾獲金馬影后的中國女星馬思純，常以「戀愛至上」的言論，被網友戲稱是戀愛腦，與前男友歐豪分手後，一度染上憂鬱症，最近好不容易走出低潮，與白敬亭合演新戲《你是我的城池營壘》炒出一對新CP，眼看聲勢上漲，卻又被偷拍到與樂團「盤尼西林」主唱張哲軒約會，兩人十指緊扣過馬路，狀似甜蜜。沒想到感情有了著落，非但沒有獲得影迷祝福，還因男主角有到處撩妹的黑歷史，吃瓜群眾紛紛勸她「姊姊快逃，別在垃圾桶裡撿男友！」

在大眾眼裡，外表甜美柔順的馬思純，過往戀情似乎對外型痞帥的壞男孩情有獨鍾，讓人不可思議。粉絲感嘆像馬思純這樣條件好的人，為何會愛上渣男？相信許多女性也曾捫心自問：「天啊，為何老是遇到錯的人！」感情上遇人不淑的女性，常被封為「渣男磁鐵」，許多心理學分析認為家庭環境的影響，可能是造成女性容易愛上渣男的主因。

其實馬思純身家背景不錯，演藝路上還有明星阿姨蔣雯麗協助，原本應該走得一帆風順，但在壓抑的家庭環境下，父母教導她個性要乖巧、凡事要忍讓，導致她讀書時曾遭同學欺負，飲料裡被人摻粉筆灰、污水也不敢反擊。她受訪時自曝個性較為軟弱，談戀愛時是一個委曲求全、不敢發脾氣的人，因為怕別人生氣，怕別人難過。

在綜藝節目《我就是演員之巔峰對決》上，馬思純詮釋感情戲時相當投入，憶起昔日戀情激動痛哭，讓人看得一頭霧水，被問到什麼才是她眼中的理想愛情？馬思純哭著說：「我真的沒有什麼要求，我覺得他愛我、我愛他就行，因為相愛已經很難了。」即便在一段非常痛苦的戀情裡，看似老天爺都在阻擾時，她依然覺得很幸福，是因為失去了很難受，這番言論之糾結，連主持人李立群都說：「那一定是一場很奇怪的戀愛。」

馬思純新戀情不明朗，但她自認現在健康快樂，不願理會外界惡評，是否如她所願，「女人可以改變男人，只要你足夠愛足夠包容這個男人，給他機會」，尚需等候時間考驗。不過，日劇《戀愛世代》裡有句廣告Slogan「True love never runs smooth」，真愛或許來得較遲，但讓你深陷痛苦，人生無法前進的戀情，絕對不是真愛！遇到渣男時，千萬不要誤以為自己拿了瓊瑤劇女主角劇本，萬般投入地詮釋經典，要與男主角或第三者周旋到底，想想馬思純粉絲說的那句話，「快逃！別在垃圾桶裡撿男友！」