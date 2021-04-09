頻繁被渣是誰的錯？蔡康永勸跳出陷阱題　別把痛苦戀視為真愛考驗

在速食愛情的時代，人們戀愛的年齡層逐漸下降，許多青少年從小就談起了早戀，男女朋友一個換一個。但「人在江湖飄，哪能不挨刀」，戀愛樣本數大幅增加的前提下，遇到不適合對象機率相對增高，甚至被渣男劈腿、損失錢財的也不在少數。想得開的人，抱持下一個更好的理念，繼續為愛發電向前衝，想不開的人不免握拳悲憤，付出這麼多，「為什麼受傷的總是我？」

大陸綜藝節目《奇葩說》曾針對「頻繁被渣是不是我的問題？」進行過辯論。來賓蔡康永在節目上提及心理學上著名的史金納實驗，把老鼠關在籠子裡，每當牠按下旁邊按鈕時，就給予牠食物，如果頻率太高了，老鼠就不按了。就像所有令人上癮的事情一樣，當我們打遊戲時，如果一打就過關，我們很快就厭倦了，但如果怎麼打都不過關，我們也會很快放棄，而當機率有時成功有時失敗時，反而讓人上癮，怎麼樣也戒不掉。

蔡康永說，「渣男渣女所帶來的戀愛，有一個特質，讓你頻繁地、忐忑不安地去索取，而不一定能得到，所以會上癮。」心理學上有個專有名詞稱為「強迫性迷戀」，人們會把痛苦的感覺誤認為是被愛，明明付出與獲得不匹配，寧願受盡委屈，卻也不敢離開，甚至把這樣痛苦的戀情，視為真愛的考驗。就像困在籠子裡的老鼠一樣，按下按鈕時有時獲得食物、有時落空，結果牠按按鈕的次數越來越多，就為了想要提高獲得的機率。

當人們在戀愛失敗後，常會面臨尋求自我內心協調過程，希望找出問題的原因，下次不會再犯，尤其是公眾人物的分手、婚姻破局，幾乎呈現「全民共審」的局面，非得找出誰是錯誤的元凶，方才罷休。習慣內向歸因的人，甚至深陷於受害者自我檢討的惡性循環，「是不是我哪裡做得不對才會被劈腿、被傷害？」面對患得患失的感情，他們沒有收獲快樂，反而消磨了正能量，被困在愛情的牢籠裡。

遇到渣男時，還要原地打轉，糾結這是誰的問題嗎？蔡康永提出了一個解決之道，「你要判斷目前有沒有被渣，只需要做一件事情，就是想像一年後的生活。如果你在這個愛情中，已經不堪忍受了，然後想像你一年後，還活在這個狀況中，你要不要？你如果不要，分手的時候就到了，你可以不要找理由，不要管是我的問題，還是他的問題，可是你要有行動，就是分手，一旦做到這件事情，我認為你就會有領悟，領悟會有學習，你終於從這關係中釋放了自己，你就會發現說，原來我的問題是我還沒有分手，一旦分手後，我就得到了自由，所以在一個完全無道理的世界中，你依然是有道理可以學習的。」

有時候，解決問題的第一步，就是先遠離問題的本體，與其困在泥沼裡判斷誰對誰錯，不如思考怎樣先從爛泥裡脫身吧！