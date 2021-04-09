林依晨怒了！發6點聲明駁斥老公玩嫩模緋聞 「我不卑微、他也不渣」

林依晨2015年和圈外人林于超結婚，雖然尚無兒女，但夫妻始終恩愛。被封為「零負評女神」的她，近期傳出每天早起向公婆請安、老公帶嫩模回家、被要求吃生青蛙改善體質等消息，對此，林依晨今（9日）稍早以「我不卑微，他也不渣」為題，罕見寫下1000多字長文、臚列6大點一一反擊。

對於被說早上4點30分起床做早餐，6點準時向公婆請安，林依晨否認，澄清全家人的早餐自始至終都是婆婆在做，「我已經睡覺睡到自然醒很久了」，更駁斥老公偷吃，「跟公婆同住是要怎麼帶嫩模回家？家裡勉強能稱得上嫩模的就只有我了，真是委屈他了！LA家的嫩模也只有母黃金鼠一隻啦！」

而被婆家要求吃生青蛙改善體質，林依晨表示自己從來沒吃過，只喜歡喝「青蛙下蛋」，至於說她當豪門媳婦卑躬屈膝， 林依晨強調嫁的絕非「豪門」，而是「好門」，公婆更是疼她如親生女兒，「若我是家裡唯一對外發言的管道，不發一語反而讓他們蒙受了不白之冤，那我就有必要說些什麼。」林依晨說。

有趣的是，遭傳「林依晨從未在她老公面前放過屁」，林依晨直接引述老公的話：「他們是不是不知道妳都用臭屁攻勢攻擊我？怎麼妳體貼我跑去外面放，我反而被人家說是大男人？（委屈中）！」

最後，林依晨提到，不婚或不生、結婚或生兒育女都是選擇，重點是自己做的決定，而非屈從於他人的要求、社會的普遍趨勢，「每個人都不容易，也都有自己的人生課題要面對，但周圍人多一些善意、給他人多一點空間總是有幫助的，你們說是嗎？」​​​​​​​（編輯：楊穎軒）

林依晨聲明全文

有些事好像說也說不清， 鼻子癢癢摸摸鼻子還會被人家判定在說謊…哎！總之各種消息拷貝剪貼加油添醋，有的還只有自製字幕根本沒有我的聲音，這些在在考驗著看倌們的智慧和獨立思考判斷能力，大夥要過這關也真不容易啊！ 就幾大誤區稍微澄清一下，以後不再特別說了喔～

誤一：清晨3/4/5/6點起床做早餐給公婆吃後再送公公出門上班…（我記得我公公不是從事農漁業啊！到底這麼早起床要幹嘛？！）

全家人的早餐自始至終都是婆婆做的，我們家理科少女需要舞台發揮她的創意，我頂多是有一搭沒一搭的幫忙，或是在她不想做早餐時，拿起我的手機訂位台北各大早午餐餐廳罷了。PS.我已經睡覺睡到自然醒很久了，因為家人們堅持我的天生黑眼圈是因為睡不飽，所以不准我再配合他們早上的生活步調。頭兩年的確嘗試當「印象中的好媳婦」，早起（7點頂多了）陪大家吃飯，但我的工作行程跟家人們真的很不一樣，所以後來就棄械投降了啦！

誤二： 老公帶嫩模回家…

跟公婆同住是要怎麼帶嫩模回家？家裡勉強能稱得上嫩模的就只有我了，真是委屈他了，LA家的嫩模也只有母黃金鼠一隻啦！

誤三： 只要我不在台北的時候妳隨時可以回娘家…

意思是回娘家「住」，想住幾天都沒關係，但老公在台北的時候可不可以盡量不要，因為他會想我啊！

誤四：林依晨竟然從未在她老公面前放過屁…我記得我當時是尷尬微笑吧？結果就變成「默認」了，但其實…（此處直接引述超哥說法） 「他們是不是不知道妳都用臭屁攻勢攻擊我？怎麼妳體貼我跑去外面放，我反而被人家說是大男人？（委屈中）」

誤五（大誤！！！）： 婆家要求我吃生青蛙改善體質…

我的最愛是青蛙下蛋（珍珠/粉圓/波霸），絕對不是生青蛙，也從來沒吃過，更開始努力實行一日一餐素了好嗎？！減少碳排量人人有責！少吃葷吧！！

誤六： 豪門媳婦卑躬屈膝…

所有認識的人都知道我嫁進的絕非「豪門」，但絕對是「好門」，善良勤奮的好人家，也需要為生計兢兢業業而非遊手好閒，對我更是像親生女兒般地疼愛。若我是家裡唯一對外發言的管道，不發一語反而讓他們蒙受了不白之冤，那我就有必要說些什麼。

不婚或不生是選擇，想組成自己的家庭、孕育下一代也是選擇，重點是自己做的決定，而非屈從於他人的要求、社會的普遍趨勢，我懂這點，也能承受自己的選擇帶來的所有結果，需要幫忙時也不會不好意思求助。（面子是什麼東西？面子能吃嗎？身為演員最不需要的就是面子！）

開個小玩笑，不過每個人都不容易，也都有自己的人生課題要面對，但周圍人多一些善意、給他人多一點空間總是有幫助的，你們說是嗎？

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