鬼才阿水／李安獲英國奧斯卡終身成就獎：努力堅持最終一定會看到成果

有英國奧斯卡之稱的英國影藝學院電影獎，頒發「終身成就獎」給台灣籍導演李安，除了是首位獲得此獎項的華人導演，也是第三位獲得此獎項的亞洲人。

對影視圈的人而言，李安可說是唯一的楷模，他的人生歷練更可說是一部曲折離奇的劇情片。

1984年完成紐約大學畢業作品獲得經紀公司的關注，因此留在美國，除了每日不間斷的創作外，也將重心放在陪伴幼子與妻子上，但失業長達六年的時間，家人不斷的支持與鼓勵，最終造就了堅毅的性格與成就。

1990年靠著兩部劇本《推手》、《囍宴》獲得行政院舉辦的優良電視劇本與二獎，也因此獲得中央電影公司副總徐立功的賞識，邀請他拍攝《推手》(1991年)，自此開始了他的導演生涯，此作品不只在台灣獲得票房上的成功，也獲得金馬獎8項提名與亞太影展最佳影片獎的肯定，而與台灣演員郎雄的合作，更是被譽為經典之作。

之後包含《囍宴》、《飲食男女》，都邀請郎雄深刻描寫父親的傳統形象，也被稱為父親三部曲，而這些作品也在多年後仍被視為經典之作。

我永遠記得在大學課堂上老師對李安的作品極為讚嘆，而下課後我特別去圖書館借了推手這部作品來細細品嘗，對於當中的情感與傳統華人社會的刻畫特別印象深刻，更難以想像，這竟是一位導演的首秀作品。

之後包含《臥虎藏龍》、《斷背山》、《少年Pi的奇幻漂流》、《比利‧林恩的中場戰事》、《雙子殺手」等作品，都獲得了市場與藝術獎項的肯定。

不只帶來好作品，更為台灣的電影產業付出。

不只在拍攝少年Pi時將拍攝場景拉回台灣，讓全世界看到台灣的美的同時，也將好萊塢最頂尖的拍攝技術帶回台灣，讓影視從業人員藉著實際執行，來增加經驗與技術的累積。

有一年我受到當時學校恩師的邀約，去擔任台灣某部偶像劇的二號攝影師一週，當時就巧遇一位場務大哥，身上穿著帶有老虎LOGO的衣服，閒聊之下這才知道他在當時就是少年Pi的劇組人員之一，他提到當時將好萊塢的拍攝規格拉到台灣後，不只讓所有工作人員受到充足的照顧，包含飲食與工作環境等都是最頂尖的規格，現場餐點準備中西式與葷素類型任你隨便拿外，對於現場的技術規格也是拉到最高，寧可精雕細琢，也不願漏掉每一個細節。

除此之外，對於台灣電影的最高殿堂 – 金馬獎，更是多次的一肩扛起重責大任，在台灣電影最艱困的時候，成為了最溫暖的泉源，這也是為了每當與台灣的影視從業人員提到李安時，每個人都會為他的藝術成就與謙卑而敬佩。

台灣有李安就是我們最驕傲的成就。

很恭喜李安導演能夠獲得終身成就獎，在這邊也說個我曾經遇過他的小歷史，那年我還是一個剛畢業沒多久的小小接案人員，恰巧受到一間雜誌的委託成為拍攝訪談的攝影師，過程中除了聆聽李安導演的分享與歷練外，私下的他其實就像個大男孩般溫暖，即使我只是一個小毛頭攝影師，但他對我們依然非常照顧且客氣，過程中完全無架子，當我提起我也有個影視夢時，他更是溫暖的拍拍我的背，告訴我：「只要努力堅持與付出，最終一定會看到成果的，要相信自己。」

或許我現在在影視圈還沒有了不起的成就，但這席話卻成為了我的人生指南，總在我很疲倦與辛苦時，給我力量繼續走下去。

謝謝李安導演。

鬼才阿水原文

作者：

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