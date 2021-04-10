曝光抓包渣男錄音檔！毛曉彤質問口條犀利　圈粉無數紅到推出語音包

優秀演員會因為台詞好拿獎，知名主持人會因口才好拿獎，但真的很難想像，會有明星因為抓包渣男出軌，質詢時吐字清晰，竟然人氣瞬間暴漲，廠商還順勢推出地圖語音包，讓你開車時也有美女相伴！

這位女星就是中國演員毛曉彤。今年初她曾交往的男友陳翔，想要重振演藝事業，在微博否認4年前出軌的劣跡，未料被舊愛重錘反擊，毛曉彤不多做解釋，透過工作室釋出兩段錄音，披露昔日質問陳翔的全紀錄，短短4分20秒錄音裡，她語氣鏗鏘有力，說話條理分明，讓網友大感佩服。

畢業於中央戲劇學院毛曉彤，科班出身，長相甜美、腰細腿長，跳舞演戲都在行，演出不少作品，曾在電視劇《後宮甄嬛傳》飾演瑛貴人受到注目，最近則在《三十而已》詮釋鍾曉芹一角，戲裡辛苦懷孕卻意外流產，老公還不懂得體貼，最後兩人無奈離婚，讓人格外心疼。

令人不捨的，不只劇裡角色，甜美可人的毛曉彤，真實人生卻很灑狗血，幼時因為父母離異，一度被父親棄養，未料走上演員一途後，終於脫離貧困，卻被眼紅的父親控訴棄養，反過來向她索取5000萬人民幣的天價贍養費，影迷紛紛為她打抱不平。

更被人熟知的，是她一段不堪的戀情。毛曉彤2014年因為電視劇《神鵰俠侶》和陳翔傳出熱戀，2017年底驚傳分手，她在微博發文寫下：「從沒想過這一幕會出現在我眼前。」隱約透露男友出軌，隨後陳翔居住處所的電梯監視器畫面流出，只見毛曉彤10月1日返回兩人住處後不久，陳翔和同是演員的江鎧同身影出現在鏡頭裡，鬼鬼祟祟地離開住家，隨後毛曉彤連夜火速搬家，打包大批行李逃離愛巢。

雙方宣告分手後，這中間的過程一度成謎。網路曾流出毛曉彤和朋友的聊天截圖，她承認親眼目睹男友出軌：「看見他與江鎧同在家裡，我手都在抖」、「東西我都不要了」，讓陳翔坐實渣男形象，卻也不敢多說。眼看前任演藝事業一落千丈，網路惡評不斷，毛曉彤始終沉得住氣，不主動提及也不謾罵。

直到今年開春，蟄伏多年的陳翔，意圖重振事業，在微博洋洋灑灑寫了一篇長文，自清從來沒有劈腿，指和江鎧同當晚欲前往「做臉護膚」，他們提前回家更衣，才會招來誤會，死忠粉絲也站出來支持，猛烈攻擊毛曉彤是心機女，一切都是她設局陷害。

試想一下，如果你是毛曉彤，不幸遇上這一齣長篇鬧劇，4年後被推著再度重返戰場，這時將如何從容應對？這時她沒有選擇在微博悲情回擊，只由工作室釋出兩段共4分20妙的錄音檔，瞬間秒殺了陳翔，兩人曾經對質的每一字一句，清清楚楚附上對白字幕，讓網友自由公評。

究竟這段錄音為何能讓毛曉彤瞬間好感度激升，可以分析出幾大主因，讓女性們好好學習！

1.沒有痛哭失聲，只有冷靜陳述

「我進屋看到的一切，是不是你光著上身，然後你問我怎麼來了，語氣特別不好，然後江鎧同為什麼躲，她為什麼躲起來，很奇怪唉，孤男寡女共處一室，你光著上半身，她看到我她就躲起來，然後你就問我，你怎麼來了，這一切你讓我怎麼去想，你當我瞎嗎？陳翔！」

一般女性面對男友劈腿打擊，大多痛哭失聲，很難維持理性，但毛曉彤不是！她在錄音裡口齒清晰，完全不需要字幕，語氣超級冷靜，著重描述實際場景、過程細節，徹底擊碎陳翔瞎編的「護膚」理由，這段錄音曝光之後，一點都不需迂迴猜測，堪稱「重錘之錘」。

2.不打迷糊仗，完整釐清時間線

「你瞞著我在一個月前錄節目的時候，就把坑已經埋好了，我問過你為什麼芒果有人發微博說，什麼你淚灑現場，說咱倆分手了，我說你有沒有說過這種話，你告訴我什麼，你說我喝多了，我不記得我說過什麼。那在第一期節目，你穿著藍色衣服你就說，我是一個單身狗來到這裡，那會兒你也喝多了嗎？你還是嗑藥了請問？你不記得是嗎？為什麼6號晚上，你就記得了？為什麼7號要播了，6號晚上你就記得你說是單身了，誰在說謊，為什麼一直在說謊？」

如果戲劇有律師一角，真的必須推薦毛曉彤演出，戀愛讓多數人昏沉，毛曉彤的腦海裡卻清清楚楚，記得交往過程中，男友上節目謊騙大眾已分手，這期間錄影、播出日期的時間線，她理得清清楚楚，哪個渣男還敢大膽來犯！

3.邏輯性戳破謊言，別讓渣男甩鍋

「話從你的嘴巴裡出來的，有些東西，我知道可以剪輯，但是你沒有說過的話，後期加不上的對嗎？對嗎？你如果沒有說過那些話，你沒有給這些訊息素材給人家？配音？所以那些是你後期配的音？」

對話過程中，陳翔一度要把謊騙單身的責任，推到合作的綜藝節目頭上，說是剪輯、配音的過失，毛曉彤並不吃這套，立刻步步進逼，說到男方啞口無言，陳翔想要甩鍋給其他人、蒙混過關的念頭，最終沒有得逞。

4.戒急用忍，不要太快亮出底牌

獵人狩獵時出手快狠準，等待獵物出現時，卻要極具耐心。從發現被劈腿的那一晚起，毛曉彤不急於一時擺出受害者姿態取得先機，她先是打電話連繫朋友搬家，然後當電梯監視器畫面、微博朋友圈和朋友訴苦的內容，這些證據一步一步流出時，也不主動回應。最關鍵的是，她不輕易亮出底牌，掌握把柄才是獲勝密碼。當陳翔誤以為事過境遷時，毛曉彤突然放出這段精彩的語音紀錄，網友不禁感嘆果然是高手啊，竟然能忍了4年。

5.該提告就提告，不留臆測空間

最後一步，則是面對無知網友的強硬，藝人情事可受公評，但不容汙衊，最後還有人執迷不悟，要在網路上潑她髒水時，毛曉彤也讓工作室提告，把那些惡意謾罵的鍵盤俠，轉交給律師處理。姿態絕不軟弱，也不留下臆測空間。

當面抓包男友出軌的難堪遭遇，放在多數人身上，可能換來一夜痛哭，或和三五好友數個月的飲酒澆愁，成為人生傷痕。但最終，毛曉彤沒有被擊倒，像在一片塵土飛揚的戰役之後，如公主般優雅轉身，頭也不回地離去，奔向下一個戰場。至於渣男呢，就地埋了吧！