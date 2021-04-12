談結婚沒共識！楊晨熙心碎8年情滅：大飛送的婚戒還放在家

楊晨熙和大飛8年情斷，在愚人節宣告分手，昨（11）日楊晨熙錄《小明星大跟班》首談情變，她表示實際分手時間是1個月前，因為大飛覺得結婚是「必經的人生階段」，兩人對未來步調沒有共識，決定先分開一陣子，婚戒還放在楊晨熙家，大飛也沒有討回去，分手以來有沒有哭過？她表示：「該難過的也難過過了，在一起真的很久，這個過程裡面一定哭過。」

誰先提出分手？楊晨熙說：「沒有誰提的，每一次聊天當中會去聊到，他覺得那（結婚）是他人生必經階段，他沒逼過我，就是一直溝通、問我意見，但是我沒有一定要急著進入下個階段，彼此講好分開一陣子好好想想。」恢復單身最不習慣的事是什麼？楊晨熙說是失去歸屬感，「以前不管多累、受委屈，都有一個人聽妳抱怨、給妳安慰。」爸爸也打電話來關心，叮囑楊晨熙「妳開心就好」，讓她非常感動。

楊晨熙提到很多人誤以為她已經結婚了，所以單身到現在追求者0個，之前周刊拍到的「貓毛男」，也因為尷尬而減少聯絡。她和大飛合開的餐酒館沒有拆夥，自己的公關公司業務，也會找大飛當導演，於公於私都是朋友，而大飛近日被拍到和網路正妹陳比熊按摩，楊晨熙說她認識女方，「我們都是朋友，很常去按摩，那應該不是什麼約會。」會不會和大飛復合？她說：「沒有真的說不可能，大家先嘗試看看現在這個狀態。」

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