自揭童年傷痛！雞排妹8歲遭父親前妻性騷擾　「說出來真的很難」

19年仍歷歷在目！鄭家純（雞排妹）昨（11日）晚在臉書發文表示，她有「一個朋友」在8、9歲時遭父親的前妻叫進臥室性騷擾，遭部分網友質疑、譏諷，她索性吐露真相：「我就是當事人。」令聞者震驚又心疼。

近來，鄭家純策劃「性騷／性侵 真人故事 信件展覽」，她透露有個朋友很羨慕展覽中的信，但自己沒有勇氣寄信，「她說她是第一次說出這個童年記憶，在她8至9歲的時候，大媽把自己的親生女、她本人還有小4歲的弟弟叫去臥室，問小朋友們好不好奇乳頭的味道，如果想知道就來舔舔看。」

鄭家純接著說：「10年後，朋友回想那時候在床頭櫃發現的電動按摩棒，以及那一天，大媽蓋著棉被只露出乳房的畫面，喔，原來，這是嚴重的。」她詢問大家對此事有什麼想法，並補充：「她能如何？告訴那個忙碌事業的爸爸，讓前妻照顧後的下場？讓自己的同父異母的姊姊回想起這段？」

「說出來，真的很難。若她是公眾人物呢？更難。親生父親和大媽都還在世的狀況，她該怎麼做？有誰可以告訴她，那個綿綿的口感，是什麼？」鄭家純說道。貼文底下，有網友語帶嘲諷留言攻擊，有人不以為然說：「印象往往是被自我加工的。」

似乎想要保護受害者，鄭家純一開始不願公布當事人身分，但面對排山倒海的質疑聲浪，後來突然坦承：「我就是當事人，請問你還想說什麼？」語氣相當無奈，這時被點名的網友才停止追問：「所以我非常能同意妳在翁（翁立友）事件的一切行為與表示。因為妳是當事人，而若是這件事妳不是轉述，那或許我不用在這留言了。」（編輯：楊穎軒）

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