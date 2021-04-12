驚悚畫面曝光！啦啦隊女神錄影出意外　「折頸臉摔地面」仍敬業跟上舞步

24歲李恩菲（菲菲）是樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員，日前她上節目《綜藝大熱門》表演熱舞，因攝影棚地板太滑，做高難度動作時意外後仰重摔，現場爆出驚呼聲，但李恩菲仍面不改色完成演出，讓網友直呼敬業。

8日播出的節目中，李恩菲身穿小背心、熱褲展現火辣身材，不料，上場表演才1分多鐘，她在進行後空翻時，疑似新布景的地板過滑，導致雙手沒有撐好，整個人大力摔在地上，不僅臉部撞地，脖子還向後折，畫面相當怵目驚心。

失誤後，李恩菲順勢轉了一圈，並優雅地甩動頭髮，下一秒起身接上其他成員的舞步，許多網友看完影片紛紛大讚：「超怕菲菲脖子受傷欸…真的很佩服她還跳完」、「菲菲真的太敬業了…摔那一下怎麼看都覺得痛」、「我以為是故意的，跳失敗還可以這麼漂亮」、「撞到頭很危險，憲哥訪問的時候頭是紅的，辛苦了，給妳一個讚！」

李恩菲事後在IG上傳彩排零失誤的影片，寫下：「終於知道什麼是跌倒了，再站起來就好，雖然當下摔倒我已經失魂了，根本不知道自己怎麼再站起來，面對這麼大的舞台這麼多人的現場，還是跳完整支舞，佩服自己的勇氣，沒有覺得自己特別厲害，但至少很努力想讓表演更好，希望你們喜歡這樣愛表演的我！」（編輯：楊穎軒）

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