寵妻魔人汪小菲喝茫連線直播主　爆粗口失態連連！酒醒連道３次歉

汪小菲2011年閃娶台灣女星大S，至今育有一雙兒女，孰料，上月22日才慶祝結婚10週年，近日卻傳出因喝醉酒開直播，友人與連線的女直播主發生不快，引發網友議論，汪小菲則在酒醒後發文道歉。

11日晚間，汪小菲突然開直播與粉絲互動，途中隨機與一名面貌姣好的女直播主連線聊天，沒想到，他身旁的男友人亂入，直喊該直播主的本名，「成都的嘛，成都的我認識，我們倆喝過酒」，還當場調情：「想死妳，想死妳啊，最近別再搞消失了啊！」

汪小菲聽到友人的話，訝異地抓頭問：「你認識的？真的假的？」女直播這時變臉，極力否認和汪的友人認識，並要求對方說明為何知道自己真名，男友人則繼續撩：「我悄悄就認識妳了。」後來女直播主嚇到急忙切斷連線。

這段影像播出後，網友議論紛紛，汪小菲試著幫女直播主說話，稱女方很無辜，要大家不要去罵對方，「這麼多人罵人家，憑什麼啊」、「先不說我跟她認不認識，你們罵那個女孩幹嘛呢」，過程中，汪小菲一度失態，對著鏡頭爆粗口：「X你X的抖音，傻X，腦子有病吧？我他X躺床上、蓋著被子，不能開直播是嗎？」

由於汪小菲直播時明顯喝茫，網友看完影片傻眼，「瞬間拉垮了我對汪小菲印象，真夠low的」、「完了，大S眼裡揉不進沙子啊」、「好先生人設」、「這哥喝大了」，不少人洗版要大S管一管老公，但也有人緩頰，認為是男友人說認識直播主，跟汪小菲無關。

似乎自知闖禍，汪小菲隔天發文連道3次歉，「對昨晚的事情實在抱歉，可能隔離太久了，出來喝了點就有點兒放飛自我了。我就是隨意開了一下直播碰到了那位女士，從來都沒見過也不認識。結果我朋友莫名其妙認識她，聊了一會兒。實在抱歉，給大家帶來不好的影響，實在不好意思。」（編輯：楊穎軒）

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