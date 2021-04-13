慢回私訊挨批「難怪妳不紅」！小嫻高EQ回應　金剛護愛怒嗆：講話客氣點

小嫻（黃瑜嫻）與小1歲金剛（李信樵）感情穩定，小倆口在墾丁大街擺攤賣雞翅、手工藝品賺生活費，吸引大批遊客排隊捧場。近日小嫻在直播中透露，因為沒有即時回覆網友訊息，遭對方嗆「難怪妳不紅」，一旁金剛聽了立刻護愛，「你要說不紅，你來找我嘛！你怎麼會找她咧？」

事起某位網友私訊問小嫻，她和吳宗憲（憲哥）合唱時使用的麥克風哪裡買，由於遲遲等不到偶像答覆，便惱羞成怒大罵：「問個麥克風有這麼難嗎？難怪妳不紅！」最後更說：「我不管妳有沒有看到！」後來小嫻看到訊息很尷尬，不知道該怎麼回覆才好。

小嫻透過直播向該名網友解釋，自己有去問麥克風的事，得到的答案是目前還買不到，對於被譏不紅，她展現一貫高EQ，笑著自嘲：「我很想要跟他說，我是不紅啦，我是太紅、紅到發紫！所以我不是紅的，我是紫的！」

金剛在旁聽完後，呼籲網友：「其實講話不需要這麼不好聽，大家客氣嘛！」小嫻則緩頰，猜測應該是那位網友想引起她的注意，才會這樣說話，但也說明現在收到的私訊量真的太多，即便已經很認真在回，但要全部都回覆還是不容易。

而金剛則再度跟嗆聲的網友喊話：「紅不紅的定義是什麼？你要說不紅，你來找我嘛！你怎麼會找她咧？有病？」心情明顯不悅。（編輯：楊穎軒）

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