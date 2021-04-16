由陳玉勳導演推出的電影《消失的情人節》，自去年9月上映後獲得不少影迷的讚賞，更奪下第57屆金馬獎最佳原創劇本、最佳影片及最佳導演等共5項大獎肯定，然而電影下片5個月後在網路平台上架，男主角跟蹤女主角的人設，卻意外引發網友們的激烈討論，對此陳玉勳在臉書粉絲專頁特別回應。

《消失的情人節》劇中設定為，男主角因緣際會下比別人有著多一天的時間，其他人的時間則是靜止的，於是他決定去尋找青梅竹馬也就是女主角，並常常跟蹤對方，被認為根本是「跟蹤狂」，有網友認為男主角不尊重女主角的身體自主權，不該趁著時間暫停就隨意觸碰對方身體，律師呂秋遠也在臉書發表自己的看法：「2020年的金馬獎最佳劇情長片，雖然號稱『愛情喜劇片』，可能是因為慧根太低、無法領悟，至今還是很難理解，應該歸類為恐怖片的長片，為什麼會是喜劇片？尤其是在屏東一個女孩被殺害以後，更覺得毛骨悚然。」

電影角色設定引起網友論戰，導演陳玉勳12日特別在臉書粉專回應：「也不知是怎樣的命運，下片很久的《消失的情人節》突然討論度很高，很多人說阿泰（男主角）是跟蹤狂是噁男」，並透露20年前在寫這個故事時，只是想寫很純真的人，如同童話故事般那樣的純真，「心裡面總是希望一些其貌不揚、沒人疼愛的人能夠得到溫暖和關懷」，並表示《消失的情人節》是延續《愛情來了》的理念，出發點是關懷小人物的感情生活。

談到最多人討論的「時間停止」橋段，陳玉勳表示：「在拍阿泰背她回房抱到床上那場戲，我掙扎了許久，有些工作伙伴覺得以人性角度來看，阿泰應該會侵犯曉淇（女主角），但是我實在過不去，決定只讓阿泰親了曉淇額頭一下，想用友情取代愛情。」更想表達的是「理解」這件事情，「我們一方面希望社會風氣善良，一方面卻給不理解的人下很重的罪名」，最後強調：「心存善念是最重要的。」隔了幾小時，陳玉勳再度發文：「過這麼久，你跑來攻擊我，我真的很傻眼呀，被鞭屍的感覺」，並呼籲網友「多關心現在正在熱映中的賣座國片吧」。

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