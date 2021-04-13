《璀璨帝國》新加坡富二代Kane Lim資產超過7位數美金　貼心暖男圈粉劇中難搞名媛

網飛（Netflix）真人秀節目《璀璨帝國（Bling Empire）》，透過名媛貴婦們在派對上爭奇鬥豔，讓外界見識了洛杉磯亞裔富豪們的豪奢生活，身為劇中靈魂人物的新加坡富二代型男Kane Lim也不遑多讓，身上名牌服飾、鑽錶、珠寶金光閃閃，還搭乘私人飛機到處買買買的瘋狂行徑，堪稱最潮購物狂！

比起其他人侃侃而談身家資產，30歲的富公子Kane Lim略顯低調，只透露家族投資石油、天然氣、運輸和房地產事業，版圖甚至拓展到洛杉磯，其他細節不願曝光。根據《Voyage LA》的專訪，他本人的公司《Kix Capital》主要以投資房地產和資產配置交易，資產超過7位數美金。他的最愛是收集名牌鞋，家裡有一面牆擺放珍藏的上百雙名鞋，花在這些精品上的金額超過美金7位數，生活極盡豪奢。

儘管如此，在琳瑯滿目名牌首飾的包裝下，Kane Lim有個傳統的老靈魂，他出生於新加坡這個多元文化薈萃之都，接納各個國家宗教、習俗，培養出大方寬容的個性。在拍攝過程因為思鄉，他甚至在亞洲餐廳舉辦一場新加坡日的派對，供應家鄉美味咖椰吐司。在朋友引導下，他也成為虔誠的佛教徒，平日會打坐、誦經，尋求心靈平靜。富有同理心的溫暖個性，讓他身在勾心鬥角的上流社會裡，與名媛們建立起深厚友誼，在觀眾眼裡堪稱是個超級暖男。

一場極盡瘋狂的富豪秀底下，Kane Lim為何與眾不同？首先，他擁有對時尚的特殊品味，攝影技術一流，IG上的照片幾乎能當雜誌封面，連美國音樂天后蕾哈娜都是他的IG粉絲，追蹤人數暴漲逾47萬。模特兒朋友Kevin Kreider參加派對時，雖有張帥氣面孔，卻不擅於打扮，Kane展現絕佳品味，為他搭配亮眼的正式服裝，Kevin這樣形容，「Kane總是讓我覺得我是他們的一份子，讓我覺得受歡迎，雖然有時候我覺得自己是一個局外人。」

餐桌上，Kane Lim會主動為女生分菜，展現紳士風度。DJ好友Kim Lee更換洋裝時，他貼心跟kim的媽媽聊天，「你女兒在我們國家很有名，在東南亞很出名，朋友因為我認識Kim Lee感到不可思議，你應該覺得驕傲。」一張甜嘴讓媽媽笑得開懷。

周旋於貴婦名媛間，Kane Lim總能讀懂空氣，敏銳察覺女人間的小心思，台籍名媛Christine Chiu欲參加「比佛利山莊女王」Anna Shay的派對，打算拿出稀罕且炫目的LV珠寶亮相時，眼看「兩個皇后」要互搶鋒頭，他輕鬆開玩笑說：「如果妳帶了那條項鍊出席，就別刻意提項鍊，只要輕輕轉身就好。」巧妙建議對方可以美美走進派對，但不要過度炫耀，掃了主人的興致。

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最動人的一幕，是名媛Cherie Chan沉浸於母親過世的傷痛，篤信佛教的Kane藉由宗教儀式誦經，為母親送上遙遠祝福，打開了Cherie Chan的心結。Kane Lim說，宗教能治癒人心，這是一場沒有任何劇本的演出，在鏡頭前他們流下最真實的眼淚，感受彼此珍貴的友誼。除此，Kane也在IG上也po出援助兒童的影片，並協助推動歌手孫燕姿參演的新加坡慈善活動，為公益不遺餘力。

《璀璨帝國》第一季製造超高收視下，第二季開拍呼聲極高，Kane Lim說，參演前最擔心劇集會被呈現成一味炫富的負面情境，但這場真人秀在他的加入後，看似豪擲千金、紙醉金迷的繁華夢境中，竟也含有一絲絲的人味，有錢能讓生活更多采多姿，從不同角度欣賞炫富這件事，或許更為有趣，也沒這麼令人討厭了。