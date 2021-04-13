盤點演藝圈人脈王！周杰倫玩伴全是大咖　吳青峰成女星聚會固定班底

昔日以黑澀會美眉出道的ㄚ頭（詹子晴），去年與老公王惟立結婚後，不只情場得意，投資副業也很成功，事業版圖橫跨餐飲、酒吧、手搖飲店等，總計300多家店，晉升為演藝圈的小富婆。11日她歡慶33歲生日，邀請眾多好友開趴慶祝，近100位藝人捧場，光是酒就喝了80瓶，包括陳柏霖、柯震東等眾星雲集，讓人驚訝ㄚ頭的好人緣！

演藝圈星光閃閃，兜兜轉轉彼此牽線，總有意想不到的緣分，給人可愛娃娃音印象的ㄚ頭，竟是娛樂圈人脈王，著實有點出乎意料，演藝圈還有哪些名人交友滿天下，是意想不到的「人脈王」呢？

第一位人氣王，絕對是周杰倫了，自從與昆凌結婚生子之後，周董明顯減少螢光幕前演出，轉型成旅遊博主，在IG每天PO出雲遊四海的風景照，吃喝玩樂不亦樂乎，還把旅遊歷程拍成綜藝節目《周遊記》，邀請林俊傑、謝霆鋒、五月天等眾明星豪華陣容加入，在節目裡玩魔術、邊談心邊吃喝，大咖同台讓粉絲看得過癮。

周董興趣超級廣泛，人脈遍及音樂、繪畫、魔術、賽車、籃球、電競等圈子，每次IG發文都能引起不同領域高手的共鳴，除了最常互動的蕭敬騰、林俊傑、五月天阿信、林書豪，最近他又曝光與林志穎、王仁甫露營合照，讓外界驚呼：「小時候的偶像都集合了！」歌迷也頻頻喊話周董：「我們等到花兒也謝了，下張專輯在哪啊！」

擺脫「省話一哥」稱號的蕭敬騰，個性越來越活躍，在大陸綜藝節目結識男星王嘉爾，兩人意外合拍，合體推出沙雕影片超級逗趣。更讓人意外的是，他竟因為跟男星向佐「撞臉」，認了香港影視大亨向華強當乾爹。多年前在慈善公益活動結識，向華強愛聽他的歌，霸氣說你唱1首歌我就捐100萬元人民幣，結果蕭敬騰連唱5首，他遵守承諾捐出500萬元人民幣，甚至還派私人專機接送協助工作，每次向華強來台，老蕭就盡地主之誼招待，堪稱一段奇妙的緣分。此外，老蕭還是林熙蕾兒子的乾爹。不只有一副好歌聲，加上圈內層層人脈，老蕭演藝之路果然越走越順暢。

創作歌手吳青峰，則是女星們的最愛，演藝圈眾多女星聚會合照，總會出現他的身影。青峰創作能力獲得肯定，寫歌邀約眾多，張韶涵、路嘉欣、楊丞琳、蔡依林、許茹芸都演唱過其作品，讓他斬獲圈內好人緣，是女星演唱會曝光度極高的嘉賓人選，因與前經紀人林暐哲官司纏身時，張韶涵、楊丞琳都仗義出言表達心疼，關係是真的很麻吉！

尤其是他在圈內具有「送子哥」封號，許多女星與青峰合照後，都順利達成懷孕的願望。他日前曬出與女明星們聚會的照片，其中就有求子心切的林依晨，粉絲驚呼：「送子哥要發功了！」祝福女神趕緊如願。