【專訪】職籃電臀女神認整形！升級罩杯更魔鬼　「努力成為想要的體態」

26歲福爾摩沙夢想家啦啦隊成員Lulumi（乳儒）身高173公分，擁有性感豐臀和超「兇」上圍，是職籃界中少見的火辣女神，她接受《NOWnews今日新聞》專訪，談到因為臀部比一般人來得翹挺，常接到臀部模特兒的工作邀約，去年她為了追求更完美的曲線，再砸錢動隆乳手術，升級2個cup，她大方表示：「我不介意讓別人知道我的胸部是做的，女生都有自己想追求的體態，想成為什麼樣子就去努力。」

Lulumi除了擔任啦啦隊，也是性感舞團「XL Army」的成員之一，常常在夜店表演，17歲接觸舞蹈的她，自己進修鋼管舞跟電臀舞，因為下盤比較重，Lulumi更難把下半身撐到鋼管上面，要花別人多1倍時間苦練，擁有電力豐臀的Lulumi，原本對自己比較大的屁股沒有自信，是進了這行才漸漸被讚美，她說：「有人因為我的屁股找我工作，拍攝影像、MV之類的。」嘻哈歌手禁藥王、Lizi、187INC都曾經跟她合作。

Lulumi在夜店跳舞的舞鞋20公分高，表演起來很辛苦，也曾經在舞台慘摔，但她笑說鞋子高，舞跳起來才漂亮，對於服裝表演尺度，Lulumi更是沒有設限，最性感的一次是上半身只貼胸貼表演，Lulumi說：「我比較追求畫面感，只要不情色有藝術性，尺度的話我不Care。」在去年，她也為了追求更完美的體態動隆乳手術，「我自己胸部是C罩杯，放在我身上看起來很小，因為我屁股大、骨架大。」Lulumi對於坦承「人工美」態度十分自然：「隆乳的錢也不是我偷來的，我是賺來的，所以我覺得努力追求自己想要的體態很好。」也表示成果讓她滿意，「體態看起來很魔鬼」！

個性爽朗的Lulumi，常常被跟自己一樣、風趣幽默的人吸引，她笑說：「畢竟我這個外型，又愛開玩笑，大家都會覺得我好像很愛玩、不認真，但是我是很專情的人。」因為感情路上常常遇到渣男，Lulumi自有一套對付渣男的辦法：「遇到渣男我會懲罰他們，要比他更渣，不能讓他欺負，女生要保護自己。」她坦言喜歡外型出眾的男生，第一眼先看男生手臂，最好有肌肉、線條分明，心目中的完美理想型就是克里斯漢斯沃。

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