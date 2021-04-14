恐怖情人徐睿知黑料連環爆　認愛金正賢撇霸凌：只是情侶打情罵俏

韓星金正賢與徐智慧因《愛的迫降》結緣，傳出祕戀1年多，遭到兩人否認，未料扯出案外案，韓媒《Dispatch》再爆他3年前曾與女星徐睿知交往，被女友下達禁愛令，規定拍戲不准與異性打招呼、有肢體接觸、不能拍吻戲、逼導演改劇本、還要上傳影片報備實況，導致金正賢對同劇演員徐玄冷暴力擺臭臉，同為專業演員，卻無法體諒另一半，種種控制狂行徑讓人忍不住想罵「簡直是恐怖情人」！

除了戀情，徐睿知後續更被爆霸凌同儕、呼同學巴掌等負面消息，面對一連串黑料，經紀公司終於發聲明回應！坦承她與金正賢確實交往過，並嚴正否認霸凌傳言。聲明指出，金正賢當初也對徐睿知做出「不准拍吻戲」的要求，女方回他「那你也別拍」，只是情侶間的打情罵俏，私密對話曝光引發誤會，造成眾人困擾，藝人深感懊悔。明面上雖肯認錯，卻還倒打金正賢一把，指稱演員拍戲應有個人意志，不可能全造女方要求去做，擺明男方也有責任。金正賢14日也以親筆信向劇組、徐玄道歉，指讓大家失望了，未來會親自道歉。

另外，徐睿知曾在綜藝節目上謊稱在西班牙留學3年，如今謎團也解開了，經紀公司緩頰，當初她曾收到馬德里康普頓斯大學入學通知，為了返韓展開演藝事業，沒有辦法繼續讀書，錄影時一時緊張才會說錯話，直接證實她根本沒有入學，讓徐睿知的學霸人設正式崩壞！

更諷刺的是，外表纖細清冷的徐睿知，個性卻很瘋狂。2015年和金材昱合作電影《另有他路》，有一場酒駕戲，為了真實演出，她甚至開車越過分隔線，沒想到對向突然迎來一輛車，差點出事，讓導演和金材昱都嚇壞了，尤其是她邊開車還邊笑，被狠批「這人真的不太正常」。

去年她人氣攀升，在《雖然是精神病但沒關係》詮釋具有反社會人格的作家「高文英」，戲裡行為冷酷，用刀誤傷了男主角，更把評論家從樓梯上推下來，害他受重傷，敢愛敢恨的個性，引發影迷熱烈討論，斬獲眾多演技獎項。回想起來，徐睿知可能不是演技精湛，而是本色演出！

網友更扒出她在《認識的哥哥》節目中透露，小時候每週六家人都會一起爬山，姊姊倒退著走和她玩猜拳，眼看就要踩空，她還不願停下，害姊姊掉下懸崖險些喪命，更冷靜站在崖邊問：「姊姊，妳死了嗎？」被來賓笑說這是恐怖片情節嗎？連結如今被爆的諸多瘋狂舉動，著實讓人笑不出來。

娛樂記者更爆料，徐睿知男女關係混亂，曾與金秀賢交往，分手後改跟金秀賢表哥在一起，目前經紀公司未對此回應，採取冷處理作法，原定演出的新戲《Island》不演了，也臨時缺席電影《迴憶》媒體記者會，只發聲明致歉。後續有更多幕後人士跳出來，指控她自視甚高，總愛使喚工作人員，事件仍在發酵中，經紀公司若不能及時止損，徐睿知星途堪慮，畢竟男星出事可以閃退，先去當兵沉潛，女星可沒這麼多日子能浪費。