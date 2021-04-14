電影《當男人戀愛時》票房突破1.7億元台幣，榮登近期國片冠軍，除了劇情引人入勝，男主角邱澤堪稱最大功臣，痞帥台客造型加上精湛演技，讓粉絲又哭又笑。從西裝畢挺的高富帥，到現今花襯衫、穿拖鞋的小混混，邱澤在大小銀幕的造型百變，演什麼像什麼，加上「有顏值就是任性」，經由造型師的用心設計下，讓他頂著一張360度無死角的帥臉，放到哪個角色都不突兀，誰說台客都一樣？讓我們來細數他在電影造型上的用心吧！

一、電影《誰先愛上他的》──五彩繽紛的「劇場界一匹狼」

男人花俏不是罪！電影《誰先愛上他的》的同志角色「阿傑」，就是「劇場界一匹狼」，造型設計團隊發揮創意，運用繽紛色彩、線條，把邱澤變成一隻花蝴蝶，有台客專屬的吊嘎背心、豹紋襯衫、印花貼身短褲，腳上隨興的夾腳拖，肩上斜背包，展現奔放個性。邱澤操著一口台灣國語，在陽台邊抽菸邊說著浪漫台詞，把觀眾帶入一個看似開放、實則壓抑的同志內心世界。

二、電影《江湖無難事》──很想耍帥但品味有點差的製片人

同樣是台客角色，喜劇片《江湖無難事》裡的「豪洨」，則是頂著一頭微捲髮、蓄鬍，胸口還有大片刺青的野心電影製片，穿著以暗色系、黑白調居多。做造型不是推翻藝人所有本質，造型師施筱柔不刻意把他扮醜，而是將主角定調在「有心想打扮，但未必在打扮的正途上」。所以你會看到不修邊幅的邱澤，穿著黑襯衫搭配一些誇張的單品，讓角色看起來很輕浮，跟顏正國、龍劭華演起戲來，完全沒有違和感，這部戲也入圍當屆金馬獎最佳造型設計。

三、電影《當男人戀愛時》──玉米鬚髮型、花襯衫的追愛直男

翻拍韓國電影的《當男人戀愛時》，邱澤的黑道角色，不再是原版的中年大叔，而是有點中二、江湖氣的「阿成」，同樣是台客花襯衫，但一頭爆炸玉米鬚髮型、拿甘蔗邊走邊啃的求愛橋段，看似吊兒啷噹的態度，卻有種初戀少男的青澀，突現了邱澤天真可愛的那一面，深情演技讓電影映後成了一片淚海。

說完這些造型，可能觀眾還是會說，邱澤就是長得帥啊，才會打扮成怎樣都受歡迎，但真的再用心看看他的作品，電視劇《唐人街探案》裡那個皮膚黝黑、平頭、小鬍子的神探；電影《第九分局》齊瀏海、妹妹頭的新生警探；電視劇《她們創業的那些鳥事》戴上金邊眼鏡、不敢告白的業務員，誰能想得到，他們都是同一人！邱澤與造型團隊花費在塑造角色的用心，才能讓他從霸道總裁演到黑道台客，在各種類型劇都能鎮住角色，演什麼像什麼。不過，話說回來，那個飛機頭、白襯衫、打領帶、全身西裝筆挺的帥氣演員邱澤，我們也很懷念你啊！