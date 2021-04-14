【個人意見】英國電影學院獎

俗稱「英國奧斯卡」，不過凡是所有跟電影有關的獎項，往往都會被冠上XX奧斯卡的名字。一樣是線上舉辦，所以出席的明星也是當成時尚大片在拍那出席照，希望趕快看到回歸正常的紅毯。

凡妮莎科比的銀灰色禮服剪裁完美，線條俐落，加上簡單的髮型和配件，實在是一個非常有現代感卻又經典的造型，性感而不暴露，合身而不緊繃，她呈現的是個人美感而非奇特設計，非常恰到好處的造型。

安娜坎卓克的彩色禮服像是最美的生鏽波浪鐵皮（有這種說法嗎），這件禮服巧妙的運用百摺的份量感和顏色的變化，變得很豐富，但是我並不喜歡她的塑膠鞋，我永遠不會喜歡透明塑膠的鞋子，因為我不懂為什麼要給大家看擠成一團的腳趾。

（真正的紅毯圖片！）Gugu Mbatha-Raw的銀色禮服上面的刺繡非常精緻，而且長度恰到好處，如果全長會顯得有些太過成熟，但這個長度加上鞋子變得輕盈了一點，也許可以戴個手鐲？

Cynthia Erivo的衣服相比下沒那麼成功，她看起來像長腳的元宵燈籠，她感覺一直沒找到適合她的整個外型和氣質的服裝，所以什麼風格都試了一點，總有一天會找到的吧（正面）。

Andra Day裝飾金鏈子的綠色禮服不知道為什麼，感覺有點廉價，上半身金鍊跟布料的接合處感覺質感不是很好，不然這個組合理應是美的，只看裙擺又好些，但是不同材質間的組合真的要仔細。

Phoebe Dynevor的禮服就是很基本的黑色，但是她的Pose十分僵硬，給人一種手足無措的感覺，這個我倒是十分可以理解。她可能很想給大家看那個戒指，或展露單邊的美麗肩膀，但要在給大家看戒指和肩膀的同時擺出合理的姿勢就有點困難。

不知道有沒有人跟Celeste說，小美人魚真人版裡的章魚巫婆烏蘇拉，已經選定人選演了，不用再打扮成這樣來說服劇組。脖子上還有海帶超用心的，只少了兩條海鰻。

蘿絲拜恩的短版西裝外套加上高腰褲是這季很流行的組合，不過穿這樣怎麼樣都很像等一下要變魔術。

琵艷卡喬普拉忘了穿上衣。我對於各種暴露是都沒意見，但是連下胸都能露了為什麼要穿黑絲襪，則是個謎。項鍊非常漂亮，但她看起來像熱愛暴露的丈母娘。

我不知道應該對芮尼齊薇格的禮服有什麼感想，它合身嗎？非常合身，顏色好看嗎？那是個很精緻少見的顏色，細節有趣嗎？也很有趣，看起來像海豚嗎？也還真的蠻像的。

圖片來自Vogue