李千那驚傳戀情見光死？賈靜雯、黃奕無畏失婚再追愛「我不勇敢怎能幸福」

女星李千那上周認愛是元介，坦承已帶對方見過一對兒女，言語中難掩甜蜜，粉絲也送上祝福。沒想到才短短一周，是元介就宣稱公開後壓力太大，相處不自然，戀情宣告破局，讓外界看傻眼。其實，演藝圈單身女星不少，儘管過了30、40歲，依舊保持美貌、好身材，但走過挫敗的婚姻，面對家庭、事業壓力夾擊下，她們再接再厲，勇敢追求怦然又心動的瞬間，需要多大勇氣？

演員賈靜雯堪稱二婚幸福代言人，第一任婚姻和富二代孫志浩結婚，誕下長女梧桐妹，2010年婚變後，展開了一場漫長的監護權爭奪戰。她曾經以淚洗面，沒想到真命天子就在身邊！與弟弟好友修杰楷一次聚會道別的「摸頭殺」，滋生愛苗，如今婚後育有兩個可愛女兒咘咘、Bo妞，2019年再以《我們與惡的距離》獲得金鐘肯定，盼來得之不易的幸福。

「星女郎」張雨綺銀光幕上個性豪放，年僅33歲即經歷兩段婚姻，下場都很慘烈，第一任丈夫是知名導演王全安，兩人合作《白鹿原》而成婚，一段演藝圈的良緣因男方偷吃破裂，王全安還因嫖妓被逮捕，隔年宣告分手。張雨綺2016年與富商袁巴元僅相識70天就閃婚，生了一對龍鳳胎，彼此認識不足，脾氣火爆的她吵架時用刀割傷前夫，再度離婚收場。

這兩段婚姻被評眼光差，既然富商不靠譜，姊姊會賺錢，自己當豪門，張雨綺擇偶條件不再「向錢看齊」！近期她驚爆新戀情，換口味談起姊弟戀，對象正是綜藝節目《姊姊的愛樂之程》上合作過的小鮮肉提琴手李柄熹，年齡小她8歲，一起牽手逛街，還被扒出同款情侶裝，顯然熱戀期中，多數粉絲看好這位帥哥，希望姊姊這次真的找對人了。

同樣是兩次失婚淪落人的黃奕，兩次閃婚閃離，自曝被前夫黄毅清家暴，並告上法院。43歲的她沒有退縮，選擇再上戀愛節目《怦然再心動》，21天內接連約會5位男嘉賓，其中還有人被踢爆是同志，讓黃奕被取笑沒有「品鑑渣男的眼力」。她自嘲 ：「這個男人不行，就換下一個吧！姊沒在怕的！」最後終於正式牽手53歲的熟男建築師崔偉，繼續朝男女朋友方向邁進。

黃奕帶他和8歲女兒見面，一起騎單車、寫作業，相處融洽。她說：「經歷兩次婚姻失敗後，會覺得幸福是一個特別遙遠的事，當愛情來臨的時候，需要勇氣走出來，我想以自己真誠的方式，推開幸福的大門。」她坦白年輕時滾燙過，愛過，如今希望得到一個穩定的幸福，執子之手與子偕老，陪伴更為重要。

舞台上乘風破浪的姊姊們，婚姻路上偶爾觸礁，過了美麗花期，還能繼續追愛嗎？她們給了最好的答案，需要勇氣踏出那一步，花若盛開，蝴蝶自來，無畏年齡，愛情就在不遠處，正如黃奕所說：「我不勇敢怎麼能幸福呢？」