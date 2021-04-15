與李千那情變？是元介坦承被偷拍留陰影　「彼此還沒說分手」

李千那與是元介的戀情眾所周知，女方上周還在公開場合大方談另一半，未料今（15日）是元介出席NIHOW十周年時尚活動時，單方面表示「情變」，但「彼此還沒說分手」，是元介友人也透露，其實他IG早出現端倪，友人礙於立場不便說太多，但表示男方一直稱讚女生「是一個很棒的女孩」。

李千那與是元介約會多次被拍，李千那上周出席活動時，被問到戀情也不避談另一半，但是元介今被問到女友，則表示：「她很希望愛情，我很希望生活，對我來說，我覺得生活是很重要的事情，對演員來說，要把生活過得好才是最重要的，我很感謝大家關心我們倆的感情，我之前在公開場合沒有提到我的感情，是因為我就是不想讓大家去模糊焦點，或把我的感情搬到檯面上讓大家檢視。」

是元介坦言他們自從被媒體偷拍後，彼此感情變調：「上次被拍到後，我們都有一點點的不平衡跟陰影，只是還沒講破，都還沒說出分手，只是這問題有產生了。」更表示：「兩人單純的美好不見了，她真的是很棒的女生，有個性、很有想法，我喜歡女生有想法，我們很契合，甚至在家裡面可以互相聊天，聊一整天，感覺真的很甜蜜美好。公眾人物面對感情有壓力，我們也因為這次，在學習感情上的成長。」

是元介表示今天是最後一次對外談感情，剩下的請留給他跟李千那，「我麻煩大家，我這次講完之後，還有很多電影宣傳，我可能不會再透露我的感情了」。此外，是元介的友人透露，是元介的感情問題，IG早有徵兆，雖然還沒提分手，但兩人的確變調，真正原因不得而知。

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