閨密搶男友何孟遠！荳荳心碎怒轟欺騙大眾　揭發采子雙劈「關係複雜」

《全明星運動會》采子被爆搶閨密荳荳男友何孟遠，親密對話截圖遭周刊曝光，2人昨（15）日雙雙道歉，口徑一致宣稱沒有交往，荳荳發文痛批：「你們沒有任何一句道歉，還繼續說謊、欺騙大眾，讓我真的忍無可忍。」文中揭發何孟遠親口承認劈腿，當她發現第三者是采子，「心像碎掉一樣」，她問何孟遠為什麼不好好跟采子在一起，對方回答「他們的關係也很複雜」，疑似也有正牌男友存在。

荳荳2月底和何孟遠吵架，男方確實提出分手，最後2人協議再共同努力，每天報備簡訊、電話不斷，直到前幾天發現何孟遠偷吃，「你也親口向我承認了你種種劈腿行徑，告訴我已經跟她持續了一個多月這樣不正當的關係。我問你為什麼不真的離開我，好好跟她在一起？你告訴我『他們的關係也很複雜』，所以她現在也無法處理她的感情問題。而你自己則是因為捨不得看我難過，所以一直沒有再提分開。」

荳荳說采子4月初仍傳訊跟她關心何孟遠「比賽不順利時回家有沒有哭」，「其實一直以來都對她很欣賞，所以怎麼樣都無法懷疑她。當我知道事情已經進展到這種程度的時候非常衝擊，心像碎掉一樣。」荳荳這兩個月吃飯吃不下、睡覺也睡不好，痛心地說：「4月8號，你回家抱我的時候嚇了一跳，你問我怎麼變這麼瘦，我說『因為沒有你幫我煮湯』後來才發現，原來你去幫采子煮湯了。」

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