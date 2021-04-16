閨密要有「邊界感」！采子被爆劈腿荳荳男友　為何引發網友共憤？

俗話說：「防火防盜防閨密。」《全明星運動會2》的紅隊成員何孟遠，被週刊踢爆背著女友荳荳，劈腿藍隊成員采子，兩人藉由錄製綜藝節目生情，場上相互握手時，他剛好握了采子的手，私下還互傳簡訊調情，讓網友看不下去，紛紛要求他們退出節目！知名度不高的3位新人，卻能佔據大半娛樂話題，原因在哪？就是多數人對於搶閨密另一半這件事，實在難以容忍。

網路上流傳一段話，千萬不要把男友介紹給閨密，如果閨密不喜歡妳的男友，那妳們可能會分手；如果閨密喜歡妳的男友，那妳們更可能會分手！想想看，兩個妳喜歡且磁場相近的人，藉由分享共同話題、大夥一起外出遊玩，不經意擦出火花，甚至把你當成無形中添柴加火、曖昧升溫的工具，難怪荳荳得知真相會心碎了。

陸劇《我的前半生》裡，女主角羅子君因為老公婚內出軌，從一個衣食無憂的全職太太，成為工作沒有著落、獨自撫養兒子的失婚女，所幸閨密唐晶一路陪伴、給予援助，還讓男友賀涵參與其中，才能重新出發。對比事業心重的女強人唐晶，一個楚楚可憐、無依無靠的羅子君，激發賀涵內心被需要、拯救女性的英雄自豪感，他動搖了，從排斥產生了憐愛，和羅子君暗生情愫，遂和情牽10多年的唐晶分手。

這類劇情是否似曾相識？侯佩岑的媽媽林月雲，當初結識好友蔡貴照，成為無話不談的閨密，檯面上開心打牌，蔡還請丈夫邱嘉雄上演溫馨接送情，孰料送著送著，這個男人不再返家，和林月雲在外同居了30多年，直到男方罹癌才分手。回想起來，還是自己親手把老公送到閨密手上，這該多痛啊！

無論友情、愛情、職場上，良好維繫一段關係的條件，就是掌握好彼此間的「邊界感」，不過度干涉或侵犯對方的私領域，包括金錢、物品、價值觀、甚至是另一半，過度的給予與索取，都可能導致關係崩塌。《我的前半生》最終給了開放式結局，編劇沒有讓羅子君與賀涵明目張膽地在一起，因為一個講求女性獨立自主的故事，女主角如果是個不懂得分清與閨密邊界感的人，恐怕難以服眾！

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采子明知何孟遠還和荳荳交往，卻也不想放手，享受錄製節目時的曖昧對視、夜晚私訊互傳甜滋滋的愛心符號，還不時跟荳荳打探對方近況，那種世上皆無人知、唯獨你我共有的刺激感，互相告白「只想給你撲」、「妳會讓我愛妳愛到不行」的對話，突然被赤裸裸曝曬在觀眾眼前，終究見不得光，采子落得痛哭錄製影片道歉的下場。

女人何苦為難女人，不撩閨密男友，是女性交友的道德防線。哪有什麼「萬般皆是命，半點不由人」，如果閨密的另一半，想傳簡訊跟你搞曖昧，打開手機立馬刪除、封鎖，掌握自己的感情運，就這麼簡單！