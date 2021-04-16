樂團官司難了！F.I.R.換人唱「少了從前的味道」 粉絲期盼「蘇打綠」回歸

台灣樂團最近不太平靜，前有「蘇打綠」主唱青峰與恩師林暐哲的著作權之爭，雖認定經紀約終止，仍痛失團名商標權；後有「F.I.R.飛兒樂團」互控偽造文書、妨害名譽官司，15日判決不起訴，但主唱Faye（詹雯婷）在臉書宣稱「沒有誤會、沒有忘記、沒簽就是沒簽」，擬提起再議，纏鬥數年的紛爭，短時間無法落幕。

既然敢提告 就是 沒有誤會

沒有忘記

沒簽就是沒簽 由 Faye 詹雯婷發佈於 2021年4月15日 星期四

蘇打綠2001年組團時，即以青峰特色手寫字為標誌，當時知名度還不夠高，出道後遂由經紀公司註冊商標。藝人與經紀公司原是生命共同體，將團名註冊商標，是為了杜絕商品遭盜版仿製，保護歌手與公司的權益。誰知經紀約到期，雙方分手撕破臉，為了團名、合約爭議不休，讓人遺憾。團員去年改以分身「魚丁糸」名稱舉辦演唱會，也早早好註冊商標，避免重蹈覆轍，但在眾多蘇打粉心中，仍期盼團員以「蘇打綠」回歸樂壇。

盤點國內知名樂團、組合現況，第一種，像「五月天」自己當老闆，由創立的「相信音樂」公司註冊多種商標，且經本人同意申請，故辦演唱會、製作商品販賣沒有太大問題。第二種如成立20年的「S.H.E」，團名與組合發表的歌曲版權皆屬於經紀公司，如果要以S.H.E名義開唱，須和前經紀公司「華研」協商，田馥甄Hebe去年開唱，就收到舊東家的侵權存證信函，讓她一度錯愕。

第三種，舊瓶換新酒，團名不改、換人唱。這招行得通嗎？F.I.R.在主唱Faye離開後，2018年加入新主唱韓睿，沒有再打造出超越昔日的作品，阿沁去年一度喊話邀請舊愛合體，反被網友轟得滿頭包。最近F.I.R.在臉書透露新專輯訊息，主唱仍是韓睿。團員內訌，最無奈的是歌迷，原汁原味的《我們的愛》、《Lydia》等經典歌曲恐難再現，新人感覺就是「少了從前的味道」。

假想一下，若後續訴訟結果不變，經紀公司沒有著作權，僅擁有商標權的前提下，再找6位樂手組成「蘇打綠」，還能創造出《小情歌》這樣的經典，獲得金曲獎肯定嗎？真的要打上大大的問號。

莎士比亞曾說：「名字是什麼？玫瑰就算換了名字，依舊芳香。」但一個樂團名稱的意義，可不是為了去吃一次昂貴壽司就任意改名成鮭魚那樣的幽默趣味，它可能是一個團體的符號象徵、一首腦海裡的經典旋律、一段戀情的悄然開端、一群人追星的熱血青春，更是團員們的廿載人生。

畢竟，這短短幾個字不僅承載了粉絲的記憶，對團員也是意義重大！按照現今法律規定，商標若停用3年者，任何人都可以申請廢止其註冊，但在法律面繼續角力，虛耗以對，只會消磨師徒之情，更讓歌迷不勝唏噓，願經紀公司跟藝人都有足夠的智慧處理，讓歌手光鮮亮麗站在舞台上，而不該是淚灑法院。