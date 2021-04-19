親密照曝光！采子與邱鋒澤祕戀同居1年半　友人怒轟雙劈腿「看不下去了」

人氣女星采子遭爆介入何孟遠、閨蜜荳荳的感情，引發軒然大波，隨後采子、何孟遠也相繼道歉宣布退出《全明星運動會2》，而所屬公司原音兄弟也與采子解約，不過，今（19）日凌晨三時許，原音兄弟老闆之一的張暐弘在IG爆料「采子與邱鋒澤」兩人其實已經在一起一年半的時間，直言真的「看不下去」才選擇說出實情，證實采子及何孟遠兩人都劈腿。

張暐弘在個人IG表示「我也不想再說多，但要怎麼看得下去一個一個謊言，為了隱瞞事實，看著你們在一起一年半，總聽著女生說不想公開戀情，鋒澤這樣真心對待，發生事情後看鋒澤對這件事有多難過，還講得出這些謊話，對不起，在你醉倒的時候忍不住發了這篇文，我真的看不下去了」。

而張暐弘也附上一張采子與邱鋒澤的親密合照，貼文一出，網友不禁難過表示「拜託你好好照顧邱鋒澤….」、「請邱鋒澤要堅強…娛百不能沒有它」、「身為邱鋒澤的粉絲真的感到痛心」、「辛苦暐弘了，再麻煩好照顧鋒澤」、「我到底看了什麼＝＝」。

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事實上，采子與邱鋒澤兩人先前遭週刊爆料「同居」、「一起遛狗」等消息時，兩人皆對外宣稱「對彼此有好感」，並未承認交往事實。如今，在采子爆出與閨蜜男友何孟遠私下親密對話後，原音兄弟老闆之一的張暐弘出面證實「兩人確實在一起已經一年半」，也間接證明何孟遠與采子兩人都劈腿，背叛了自己的另外一半，斷送演藝生涯前途。（編輯：張嘉哲）

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