為采子雙劈腿崩潰！邱鋒澤自曝喝多了　盼「這件事到這就好」

歌手采子近日被爆出與好友荳荳的男友何孟遠曖昧情，事發後，采子的經紀公司隨即在臉書發文宣布解約，前經紀公司老闆之一的張暐弘更在社群媒體爆料，采子與邱鋒澤確實交往1年半。而采子與邱鋒澤的過往隨即被挖出，而沉默數日的邱鋒澤，終於回應了。

采子自從簽進邱鋒澤的公司原音兄弟後，就受到高度重視，除了推出單曲、專輯外，還曾擔任老闆兼緋聞男友邱鋒澤的MV導演及剪接，邱鋒澤的歌曲《日環食》MV便是出自采子之手，去年還參與黃偉晉歌曲《前任》的製作等，可以看出邱鋒澤非常重視采子。

當年《日環食》MV公開後，網友曾批評采子拍得不好，采子還因此在直播中委屈痛哭，後來邱鋒澤接受訪問時，還替對方緩頰，認為不應該由女方承擔批評，「有什麼事情大家一起扛，希望她不要這件事覺得挫折。」暖心給予采子打氣。沒想到采子卻被爆出雙劈腿醜聞，張暐弘看不下去，發文邱鋒澤喝醉酒後為此崩潰，因此公開采子與邱鋒澤的親密照，揭露采子滿嘴謊言的真面目。

而針對近日以來的風風雨雨，邱鋒澤終於打破沉默回應：「謝謝大家關心，目前我還可以，每天行程很多，還是需要打起精神工作。」邱鋒澤也透露：「昨晚我是喝多了，暐弘陪著我，事情發生以來他也承受了很多壓力，我不會怪他。一早陸續收到大家的關心，謝謝你們，我想這件事就到這邊就好，接下來許多工作仍如期進行，希望能夠做出更多好作品給大家。」

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