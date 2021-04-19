《浪姊2》爆冷門！人氣王張柏芝出道落空　淚拋金句「我不懂飛，會努力去跑」

陸綜《乘風破浪的姊姊2》上週舉辦決賽，選出7位姊姊組新團「X-SISTER」第二代，大陸歌壇一姊那英、周筆暢順利出線，踢館成功的楊丞琳急起直追，以第三名佳績三度出道。而賽前呼聲頗高、人氣長期佔據排行榜的張柏芝卻意外落選，粉絲大呼可惜，不過她最後告別節目的一番致詞，哽咽拋出金句「我不懂飛，但我會努力去跑」，再度吸取一波熱度，在舞台上留下最美的身影。

張柏芝許久未在綜藝節目露臉，還與昔日情敵王菲的好友那英同台，自節目開播前就是一大焦點，雖唱歌、舞技不如人，練習時同手同腳，簡直像個木偶人，被取笑為「歌舞雙廢」，但年屆40歲的她，外在保養得宜，堪稱團內顏值擔當，每回一出場，絕佳美貌依然驚豔四座，加上個性搞笑，親切大方，迅速累積人氣。

不過，舞台是現實的，比賽時同隊隊長周筆暢選擇表演者時，沒有讓張柏芝唱她較擅長的粵語歌《分分鐘需要你》，僅讓她輔助演出，深情說出這段口白「每個女人都像一朵獨特的花，這麼多年，我一直沒有忘記，蒲公英教我好多智慧，就是風吹則飛揚，風平則靜安」，卻讓歌曲更有韻味，上升到不同層次，被觀眾盛讚是可以N刷的片段！

以往張柏芝的生活重心，一直放在家庭上，如今慢慢回歸事業，重新挑戰自己。儘管唱跳不在行，仍努力拚搏，在舞台上表演過6個秀。張柏芝坦言對聲音不自信，但都努力克服了，在家備戰練習時還意外拉傷肩膀，讓粉絲很心疼。離婚後獨自撫育3個孩子，幾經風霜的歷練，淬鍊出深刻人生心得，她在賽前為自己打氣，「以前，我都是為了孩子拚，這一次，我想為自己拚。」獲得好友Angelababy、袁詠儀力挺，粉絲也拚命投票，稱讚她「值得一個出道位」。

最後一晚，投票揭曉之前，選手們一一上台致詞，張柏芝說：「我出道是一個演員，我不懂飛，在那個舞台我不知道怎麼跟其他姊姊一起唱跳，跟得上她們，哪怕我不懂飛，我會努力去跑，哪怕我跑得不夠她們快，我會希望很努力去準確找到一個方向走，哪怕我那個方向走錯了，我都想像小孩爬著，我不會允許自己有一天、一秒，不是往前走的一個人，在節目之後我還是以前不放棄的張柏芝，一直往前走，往著明天去努力」。「感謝你們說我的美麗，希望我的美麗不讓我的努力懶惰。」

儘管決賽最終幾小時票數翻盤，張柏芝未能成團，不過藉由參與《浪姊2》後，她成功顛覆了過去的不敬業、失婚形象，並收獲姊姊們滿滿的友誼。她在節目裡力行的吃酪梨保養、早晚都吃螺獅粉的畫面，讓人印象深刻，帶貨能力一流，吸引不少廣告代言上門，對40歲的女人來說，荷包滿滿最實在，對唱跳能力不足的她已是一場成功的復出，這或許才是上天最好的安排。