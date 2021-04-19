戀愛沒錯，錯在欺騙！采子被「單身人設」反噬　圈內好友選邊站

采子、何孟遠雙劈腿緋聞，剪不斷理還亂，最新進度是女方被踢爆早就跟老闆邱鋒澤祕戀一年半，之前被媒體偷拍到同居事實時，她還對外宣稱「單身快兩年了」，完全否認交往一事，私下又劈腿荳荳的男友何孟遠，等於同時欺騙男友、閨密、粉絲，不僅邱的好友張暐弘看不下去，和她們合作錄製過節目「狼人殺」的藝人陳敬宣、陳零九、紀卜心、焦凡凡都選邊站力挺荳荳。

其實，藝人戀愛要不要對外公開，真是娛樂圈的恆久話題，如果交友光明磊落，為何不敢公開？怕什麼？偶像藝人常常有「單身人設」的禁錮，畢竟作品要讓粉絲有代入感，擔心談戀愛一旦公開了，那些電影、情歌訴情衷的對象，似乎都指向他們的另一半，是不是就讓人無法入戲，粉絲會「脫粉」了呢！

在一檔大陸綜藝《令人心動的offer》中，曾捧紅范冰冰的知名經紀人楊天真，談到偶像戀愛問題，她主張可以談戀愛，但沒必要公開；重點是不要對外定位成「男友人設」，利用單身這個條件增加商業利益，如果藝人強調自己的男友或女友屬性，公布戀愛勢必會引起粉絲的反感，藝人當然有談戀愛的權利，但不要因為單身可以圈粉，而去欺騙粉絲。

中國男星鹿晗2017年勇敢認愛，主動在微博上公開和關曉彤的戀情，瞬間癱瘓網站伺服器，至今仍被粉絲津津樂道，甚至連鄧超、李晨、朱亞文眾明星們都留言祝福，因為對一個頂流男偶像來說，戀愛等同於趕跑粉絲，但這3年多來，這對小情侶遇到彼此生日都會在微博放閃，準時為對方送上祝福，已獲得多數粉絲認可。

明知戀情會影響事業，在沒有任何媒體發覺前，為何敢公開？鹿晗很「爺們」地說，早就預想過所有狀況，經過深思熟慮才做出決定，一方面是對女方負責任，不用躲躲藏藏，到處怕狗仔偷拍，一方面是杜絕外界亂傳謠言，「不公開的話，我都被傳有了3個私生子」。這番霸氣發言，獲得許多人的尊重。

「欲戴王冠，必承其重。」男女偶像明星，想用單身人設吸粉，就要有忍住不談戀愛的能耐。若對外宣稱單身，卻又腳踏兩條船，最受打擊的是自己的誠信問題，被粉絲捧得越高，就要有心理準備摔得越重，藝人心理素質不夠強，對工作認知不足時，怎能抵擋外界眼光檢視。

反過來說，那些公布戀情的藝人們，為何總害怕媒體模糊焦點，和對象相處有陰影呢？有陰影的地方才有光！當你有這層疑慮時，是否代表得拿出更好的作品，用實力說話，才能讓媒體除了戀情之外，真心對你好奇、真心想理解你的作品呢？