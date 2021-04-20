送名牌鑽戒、巴黎之旅！ 《璀燦帝國》180億女富豪「交友哲學」：慷慨要有原則

試著想像，如果妳是一位身價180億台幣、家財萬貫的女富豪，光靠父母遺產就擁有花不盡的錢，會過著什麼樣的生活？Netflix真人富豪秀《璀璨帝國》裡的60歲日俄混血名媛Anna Shay，就是這樣含著金湯匙的幸運兒，從小錦衣玉食，未曾外出工作，繼承父親的軍火家業後，與弟弟平分遺產，獲得180億台幣資產，過著不愁吃穿的日子。

原本低調的日子，因為電視製作人朋友邀請，Anna首度將真實生活搬上檯面，她在劇中出手闊綽，以私人飛機招待Kelly Li和男友去巴黎遊玩，贈送象徵友誼的BOUCHERON鑽戒，邀請身家較不富裕的男模Kevin Kreider來豪宅（事後被證實他也有千萬美金身價），任意挑選Dior名牌服飾、鞋子贈送，還招待一票好友享受奢侈SPA、美甲，讓她被觀眾視為全劇中最羨慕人物。

更值得品味的是，比起炫富無極限、豪擲千金封街辦新年派對的貴婦 Christine Chiu ，Anna並非一切向錢看，她不喜歡 Christine總把上流社會掛在嘴邊，也很有個人脾氣，想和這位女富豪交朋友可有3個原則，小心別踩到地雷。

守則1.送禮物要發自內心，不要用來測試友誼

劇中Anna邀請男模Kevin來豪宅，讓服裝師親自挑選適合的Dior服裝，Kevin開心收下逾15萬台幣的禮物，卻被朋友告知這可能是一個「富人對窮人的試探」。心懷愧疚的Kevin決定歸還禮物，Anna開玩笑說以任何文化來看歸還禮物都是不禮貌的，「穿上這雙鞋吧，我為什麼要測試你，看，這比你那雙更好看！」

Anna暖心地說，「鞋子就是鞋子，答應我一件事，不要讓衣服、滑板、車子這些物品凌駕於你，不要被事物打動，我知道這對很多人來說不可思議，但我是認真的，這不是考驗，也不是服裝秀彩排，事物不會打動我，人和他的品格才會，這是作為朋友送給你的，我發自內心，不管是一美元還是一千美元，生命只有一次，好好過。」一番話瞬間瓦解窘境，得到安慰的Kevin，開心得像個小孩，歡快溜著滑板回家了。

守則2.不和朋友攀比財富，但也從不示弱

節目另一焦點就是Anna與Christine兩大貴婦的明爭暗鬥，實際上Anna資產遠勝她數倍，但Christine總是在言談上故意炫耀，常住飯店總統套房、聚會時曾與查爾斯王儲相鄰而坐，各種土豪式口吻，讓Anna不以為然。她舉辦派對時，Christine刻意戴上一條LOUIS VUITTON高級訂製鑽石項鍊出席，聲稱與Anna的一模一樣，惹到主人不開心，刻意將她的座位調至較遠的位置。

Anna事後受訪說，其實不介意有同款項鍊，如果她看上哪條項鍊，甚至願意買給女性同伴，但她自認與珠寶設計師熟稔，這世界上沒有相同的兩個設計款式，所以Christine向共同友人Kane Lim炫耀兩條項鍊如出一轍時，明顯踩了她的地雷。

守則3.邀請朋友進入我的地盤，不代表能為所欲為

Anna與其他富豪一樣，喜歡舉辦派對宴請朋友，曾為每位來賓準備勞力士手錶，又為設計師好友Florent Bonadei舉行生日派對，送出價值不菲的鑽石手鍊作為禮物。不過，她願意花錢在朋友身上，可不代表對方能侵門踏戶、為所欲為。在一場戶外SPA時，辣妹DJ Kim Lee跟美髮師Guy Tang跑進了Anna的浴室，原本Guy Tang有點心虛，感覺闖入別人豪宅像是在調查，有點不禮貌，但Kim Lee毫不為意地認為Anna不會在乎。

當他們看見一個男性性愛用品，Kim Lee大呼噁心，並決定將它扔出窗外，無禮舉動讓Anna氣炸，Kim Lee事後仍拒絕道歉，兩人關係降至冰點。好友Kane Lim知道事態嚴重，立刻代替她致歉，他事後透露，「Anna對人很好，但是你一旦踩到她的底線，她會給你好看」。

當這位女富豪對待你好，就是把你當朋友，大方程度會超越你的想像，而當朋友跨越不該侵犯的領域時，她會將你遠遠地拒於門外。隨著影集播出，起初懷疑Anna只是用金錢買朋友的觀眾，逐漸推翻了這個想法，越來越喜歡這個出手大方、待人有原則的貴婦。

節目結束後，Anna受訪說，原本長期住在巴黎，平日會閱讀哲學書籍，和劇中演員沒有很熟，這次露臉全是為了幫助製作人朋友，她根本不缺錢！甚至領到Netflix給的酬勞支票時不知如何是好，後來她把這筆錢存進帳戶，原因是想要辦個派對，「這筆錢不屬於我，而是屬於忍受我的拍攝團隊」，這番言談實在太招人喜歡，畢竟能交到這麼暖心又大方的朋友，誰還不想笑著說：「阿姨，我不想努力了！」