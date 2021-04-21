邱澤《當男人》死纏爛打感動許瑋甯　兩性專家：逼迫式的接受非常恐怖情人

國片《當男人戀愛時》票房開紅盤，目前朝3億邁進，成為今年最快破億的電影。兩性專家欣西亞日前在粉專撰文推薦，但也直言電影畢竟是電影，「逼迫式的接受非常恐怖情人，不是強追到後來都能博取女神的笑，真的不是！」

欣西亞表示，看《當男人戀愛時》有忍不住掉淚，但和老公都認為前半段娛樂效果高，後面就一直拖戲，讓她有點不耐煩，不過坦言光看男主角邱澤的演技就值回票價。

片中，邱澤為追求女主角許瑋甯，以死纏爛打的方式感動佳人，逼出不少觀眾眼淚，不過欣西亞談到現實面，「說真的，這樣的追求方式我個人是覺得小朋友不要學，逼迫式的接受非常恐怖情人，不是強追到後來都能博取女神的笑，真的不是！」

欣西亞打趣地說，若用這種方式去追心儀對象，結局大多是遭對方去警察局備案，或女生上Dcard寫一篇文，鄉民罵聲一遍，接著上節目《新聞挖挖哇》被討論一番。貼文贏得大批網友共鳴，「人帥真好，人醜騷擾的寫照」、「長相是報不報警的關鍵」、「終於看到跟我一樣感覺的評論了」，有人則笑說：「專家的見解果真不一樣！」（編輯：楊穎軒）

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