有錢人在想什麼？媲美《璀璨帝國》的3部影集　揭開富豪人生勾心鬥角內幕

別讓貧窮限制了想像力！沒有家財萬貫，至少能見賢思齊！在電影《瘋狂亞洲富豪》（Crazy Rich Asians）風潮席捲全球後，富豪真人秀《璀璨帝國》（Bling Empire）的誇張豪奢程度再度令人讚嘆，第二季尚未播出前，不用乾著急，快到其它相似劇集取經，培養致富潛能，我們推薦近年3部電視劇，看看有錢企業家怎麼過生活？

1、日落豪宅（Selling Sunset）

同樣是真人實境秀的《日落豪宅》，主角是房仲集團裡的一群帥哥美女，一對雙胞胎老闆和金髮碧眼的美女們，專門銷售洛杉磯日落大道的頂級豪宅，撇開女房仲經紀人為搶業績之間的勾心鬥角，光看她們穿著華服、踩著高跟鞋，推開每一間豪宅大門，帶你遊走於擁有游泳池、寬敞庭院、一流裝潢的美麗場景，實在是一大享受。這裡是好萊塢，他們賣的可能都是明星名人住過的家！買不起豪宅，追劇至少還能神遊一番，欣賞一下洛杉磯奢華到極致的住宅。

2、星國社交圈（Singapore Social）

許多《璀璨帝國》的粉絲，都對亞裔美國人的豐富文化與傳統深深著迷，這樣的元素亦可在Netflix的劇集《星國社交圈》裡感受到，這部劇追蹤了幾位年輕且富有的新加坡人，將他們私人與職場的生活都搬上檯面，在這個優雅而奢華的小島上，有炙熱的愛情，有來自父母期盼下一代出人頭地的親情壓力，劇情描述他們在多元文化匯集的新加坡，如何掙脫社會傳統的束縛，在人生道路上活出自我。

3.、House Of Ho

相對於其他實境秀的群像戲，去年底在HBO Max播放的《House Of Ho》影集，焦點僅著重在何姓一家人，主角是上世紀避難搬遷到美國的一對越南富商夫妻，靠著投資與銀行事業起家，富商即將退休將事業傳承給兒子，女兒則面臨離婚後獨自撫養小孩的考驗。相對於富豪人生的耀眼奪目，《House Of Ho》這一家金玉其外，在休士頓雖享受富有生活，不缺名車、豪宅，但過得並非都很快樂，尤其亞洲國家重男輕女，女性面臨婚姻困境、嫁入豪門的婆媳問題，都在劇裡一一被掀開內幕，被稱作是《璀璨帝國》慘淡版。