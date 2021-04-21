Albee重返舊地哭了！6年前罵花蓮餐廳難吃　哽咽懺悔「人生中最大的錯誤」

藝人Albee（劉璟瑩）2015年與友人到花蓮餐廳用餐時，因不滿意店家服務態度，隨即開直播抨擊餐廳菜色糟糕、食物難吃，引起網友一片撻伐，當時雖有公開道歉，不過六年過去，仍有網友不諒解，她今節目上再度哽咽致歉「希望當初被傷害的人可以原諒她。」

Albee日前因節目《飢餓遊戲》重回花蓮，錄影前她突然舉手表示有話想說，主持人還開玩笑表示「要告別演藝圈了嗎 ？」 Albee則回應是她想再次的好好向花蓮道歉，因為「六年前在花蓮，算是犯下目前我人生中最大的錯誤，因為那時候太幼稚，傷害到一些人，在那之後我都沒來過花蓮。」

Albee接著哽咽顫抖的說：「因為飢餓遊戲，所以我才有勇氣來到這裡，去面對過去犯下的錯，如果有被我傷害過的花蓮朋友，你正好有在看節目的話，希望你可以收下我最真心的道歉。」道歉完後，她也深深鞠了一個躬。

勇於面對錯誤的態度讓Albee獲得其他來賓與主持人的掌聲。影片一出後，許多網友也紛紛留言「人非聖賢，孰能無過，Albee加油，能再鼓起勇氣面對過去所犯的錯誤很不容易！相信你一定很懊惱當時的行為，酸民們也得饒人處且饒人，非得要把人咬死不放你們才會甘心嗎？」、「每個人都會犯錯，只是因為你們是公眾人物所以都會被放大，但老實說，上次失言後確實有點反感，但藉由這次飢餓遊戲來承認錯誤之後，我覺得很勇敢」、「至少她有勇氣把這件事講出來，誰沒有犯錯的時候，相信她有心改過的，加油」。

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