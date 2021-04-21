體力驚人！鳳梨自爆房事8晚17次　美女博士吐槽：重點是滿足感

網紅鳳梨鼠薯（吳泓逸）說話耿直，獨特的台式幽默，擄獲不少粉絲喜愛。日前他在臉書好奇發問「大家一個月的房事次數是幾次？」並透露自己8天就可17次，單次92分鐘，貼文釣來性學博士解答。

鳳梨在臉書上發文詢問網友，「我有一個疑問放在心裡很久了，我實在很想請教各位，各位一個月的房事次數是幾次，各位覺得幾次算正常、幾次算多、幾次算少？」

接著鳳梨加碼自爆，「我個人到4月20日為止，共計8個夜晚17次，單次平均92分鐘」，厲害的戰績讓不少網友紛紛留言：「半夜尿尿嗎」、「炫耀一天2次」、「想炫耀」、「我不信」，連主播邱薇而也在底下留言：「你是說跟同一個， 還是跟不同人？」

貼文釣出美女「許藍方博士 Dr. Gracie」回應：「其實這沒有一定的答案，只要當下的身心與環境狀態是有慾望的，那麼就做吧！想就做，不想就不要做，重點是做完的心裡滿足感，不是次數。」另外，愛情專家「海苔熊」也留言指出：「一般來說，真正重要的並不是做多少次、每次做多久，而是『你想要的頻率跟對方想要的頻率是不是一樣』，還有『每次做的時候滿不滿意』。如果每一次做感覺都很糟，那不如不要做，剩下力氣自己做。」

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