《全明星》變調？采子劈腿何孟遠、周予天吻席惟倫　遭酸《戀愛巴士》

▲同為紅隊的席惟倫（左三）在社群媒體取笑周予天（右二）是巨嬰，私下交情不錯。（圖／翻攝席惟倫臉書）

《全明星運動會》第二季話題不斷，紅隊隊長江宏傑婚變暴瘦，緊接著采子、何孟遠因劈腿退賽，如今再爆周予天深夜親吻摟抱席惟倫，沒把體力花在賽場，卻在公園熬夜到凌晨3點。其實，這類明星運動競技節目並非台灣首創，韓國、大陸早就行之有年，男女偶像檯面上青春熱血，檯面下眉來眼去，戀情隨後一一曝光，粉絲心碎之餘只能說：「這哪是運動大會，根本是相親大會！」

胡宇威作為《全明星》第一季藍隊隊長，明確表示參賽時有下禁愛令，規定成員間不准談戀愛。但人心豈能受控，南韓MBC電視台自2010年起舉辦的《偶像明星運動會》，每年春節和中秋假期眾星雲集，光是韓國偶像團體就有2、300人參與，花開正盛的俊男美女，幾天裡關起門來練習、比賽時朝夕相處，很容易就看對眼。

女團「Girl’s Day」成員Yura和惠利在綜藝節目《人生酒館》上爆料過，運動場是男女曖昧期時觀察對方的好地方，還能找團員一起鑑定，節目錄製時，情侶們會悄悄避嫌，不會刻意緊盯對方，而是透過小眼神傳情，現場那麼多人，至少有10對以上戀人，甚至出現遇上前男友、前前男友等大亂鬥的尷尬場面。

大陸版的《超新星運動會》也舉辦了3屆，選手範圍不限偶像，連演員、歌手、相聲、脫口秀藝人、網紅亦受邀其中，最受注目的是射箭、體操項目，堪稱CP產生重點項目，射箭技術一流的于小彤，不僅曾拿過冠軍，也射中了女星陳小紜的心！他持手機捕捉女友表演體操的畫面，堪稱運動場上最甜鏡頭。演員金晨則以美妙體操動作，讓偶像董又霖一見傾心，運動會後就被抓包約會接吻，可惜如今兩對情侶都分手了。

跟你們說 跟你們說

我們GO RED現在更像一家人了

我們擁有著同一顆心❤️

珍貴且緊密 我們認真贏得比賽在鼓掌

周予天在幹嘛？

請看第二張

表情控管好啊！

（欺負巨嬰成功😉） 🌈#13個緊密的靈魂

#全明星運動會第二季 由席惟倫發佈於 2021年4月8日 星期四

韓版、陸版明星運動會只讓成員相處短短幾天，就已遍地開滿桃花，何況《全明星運動會》的賽事讓成員們相處了3個月啊！席惟倫月初就在臉書特別提及周予天，好交情可見一斑。成員們經由練習時肢體接觸、互相勉勵打氣，賽場氣氛緊張刺激，激發腎上腺素，返家後還要傳簡訊關心對方是否受傷，這情愫細熬慢燉之下，互動時冒出粉紅泡泡，真的不意外！ 難怪網友會戲稱《全明星》不如改成《戀愛巴士》，誰比賽贏了就能決定跟誰交往！不過，周予天去年才認愛陳敬宣，如今又爆發新緋聞，感情世界撲朔迷離，建議成員要撲倒對方之前，先查明是否單身，避免惹得正宮不高興！