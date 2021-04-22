【個人意見】本週精選2021/04/22

本週暫時沒有大型頒獎典禮，所以又是本週精選出現的時間，有不同場合、不同身形，但好像不是很適合拿來當作搭配建議，是明星的穿著離民眾越來越遠，還是現在大家真的都開始穿這樣但沒人告訴我？（驚）

蕾吉納金參加一個小型頒獎典禮的造型堪稱完美，這個橘色跟她的膚色非常搭配，項鍊恰到好處，剪裁合度，裙襬氣勢驚人，這種火力全開的造型一般來說根本是奧斯卡等級，堪稱今年最完美的紅毯造型之一。

看蕾哈娜手上的禮物袋顯然是她去參加朋友生日，這造型有好看的地方，比如上半身的皮革西裝外套和手套，也有令人費解的地方，那就是底下的薄紗長褲，她到底是冷還是熱呢？為什麼要配一雙白鞋呢？這造型不穿褲子會不會好上很多呢？太多問題了。

凱蒂佩芮的造型倒是很好懂，就是黑色的合身洋裝配上涼鞋，我唯一不懂的是她為什麼要站在馬桶上拍照。呼籲大家為了您的安全請勿站在馬桶上喔。

劉雯表示「撒網下水到魚家，捕條大魚笑哈哈」，銀色的網狀裝扮頗有流動感，但與漁網百分之至少九十的相似度實在很難忽視。

海莉鮑德溫看起來很九零年代，七分褲跟短上衣，還有那個有跟露趾拖鞋，跟腋下的小包，簡直是《慾望城市》裡凱莉的造型了。

婚變後再度出現的金卡戴珊換上一套性感打扮，看起來很不舒服的褲子依然是她的最愛。

凱莉穆瑞根的桃紅套裝是個很有趣的顏色，但是肩膀上的兩條帶子很像她兩手骨折都被打了石膏。

最後這當然是舊照，為了下週的奧斯卡頒獎典禮，讓我們回顧碧玉穿天鵝裝在紅毯上下蛋的一刻。（對，她帶了一個蛋藏在裙子裡，在奧斯卡的紅毯上表演了下蛋。）

圖片來自Vogue