▲《她們創業的那些鳥事》描述3位女性共同打拚事業的故事。（圖／翻攝《她們創業的那些鳥事》臉書）

小資女請筆記！淚推《她們創業的那些鳥事》職場10金句 「為夢想跌倒又怎樣」

每天起床上班打卡，看著鏡子裡的自己，妳是面帶微笑還是板著面孔？都30歲了，應該繼續待在大公司追求穩定，還是鼓起勇氣辭職、自行創業？這兩股念頭在腦海裡拉鋸，不如來追劇找答案吧！電視劇《她們創業的那些鳥事》裡，三位個性截然不同的女人公冶小蔦、夏芷、林美季，一起成立了小店「Little Bird」，在這條不被看好的創業之路上，彼此相濡以沫，對鳥事一笑置之，逐步邁向成長。我們為你整理劇裡10條職場金句，心靈雞湯喝了再上！

關於辭職這檔事

#要嘛升職讓那些人閉嘴，要嘛離職讓自己閉嘴！

#辭職也要給老闆一個既理性又感性的藉口；辭職是一門藝術。

#身後沒有你的敵人，才是完美的轉身。

陳意涵飾演的設計師角色「夏芷」，在SUN集團服務6年，從小助理一路做到設計師，工作認真負責，卻被男主管搶走功勞、性騷擾，想辭職又被爸爸勸說留在大公司較安穩，她哀嘆：「在大公司就好像一顆小棋子，任人擺布。」這可是許多「職場小透明」的心聲，畢竟光努力卻沒背景的人更辛苦。

真想辭職時，準備兩手一甩、發洩情緒大鬧公司嗎？不如理性評估職位未來發展潛力再下決心吧，不要貪戀現有頭銜，也別覺得委屈留在原地哭鬧，往前走吧！跟老闆編織一個好藉口，完美轉身，畢竟做人留一線，日後好相見。

關於創業這檔事

#年輕人就是出來闖，為了夢想跌倒又怎麼樣，跌倒再爬起來往前走，漂亮、帥氣！



#不能只看現在，要放眼未來，做出決策就是老闆！

#不要排斥專業，這樣才能創造雙贏。

#公司的原則和態度是非賣品，無價！



#創業夥伴要把心交給對方，要完全地信任，請你相信我。



#自尊不值錢，我們幹大事的人，看的是目標跟結果。



#不照顧自己的身體就是不尊重工作，不尊重工作就是不專業。

林心如飾演的「公冶小蔦」，個性嚴謹果斷，是SUN集團的總經理特助。她決心要自創公司，超越爸爸的紫鳶集團，理想很豐滿、現實卻很骨感，當老闆哪有這麼容易，過程中不斷被質疑，是否做得到？產品有沒有市場？還要被問為什麼要做這些事？小蔦盡力集結優秀人才，堅持自己的原則，還要面對婚姻、懷孕等女性課題，難免陷入負面情緒，林心如的眼淚，逼出許多職業婦女的苦澀心聲。

追夢之路跌跌撞撞，創業不會更輕鬆，在大企業有人負責跟做決定，自己當老闆要面對的抉擇跟困難更多。別人放假時，只有創業者還在忙碌，作為公司決策者，必須嚴守原則，領導員工朝正確的方向前進，面對新局勢改變運營方向跟目標。女強人常常不被理解，更要忍受孤獨。

人因夢想而偉大！就像劇裡邱澤飾演的鄭義男，期盼大家一起努力，做喜歡的事，這個世界會因為你的努力，而有一點不同，這就是創業最大的力量，每個女人身上可能都有公冶小蔦的決策力、夏芷的努力，且保有美季的柔軟力，還在猶豫些什麼嗎？借她們的勇氣給你邁出腳步的力量，找到一起作伴的戰友，想創業就去做！苦惱的時候，再看看這10句話！職場之路，妳不孤獨。