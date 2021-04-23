國民老婆被離婚！新垣結衣捲入新疆棉風暴　代言H&M遭中國粉絲抵制

瑞典快時尚品牌H&M日前宣布停止與中國大陸工廠合作，拒用新疆少數民族疑遭強迫勞動生產的血汗棉花，引發中國大陸官方制裁、網友抵制相關品牌，國際因此掀起「新疆棉風暴」。日本「國民老婆」新垣結衣無畏風波，將擔任H&M 2021 GW「LET’S CHANGE」活動大使，宣傳照一釋出，不少大陸網友崩潰，紛紛表示「換老婆」、「我要離婚了」。

「新疆棉風暴」爆發至今近1個月，不少台陸港藝人紛紛抵制不願使用新疆棉花的國際品牌，包含陳奕迅、彭于晏、張鈞甯、歐陽娜娜、許光漢、楊冪、Angelababy、王嘉爾、陳立農、宋茜、王一博等超過40人。

日本女神新垣結衣無畏此事件，擔任日本即將到來的黃金週活動H&M 「LET’S CHANGE」大使，日本官方更釋出大量宣傳照，行為惹怒大陸網友，紛紛表示「老婆投敵了」、「我要抵制老婆了」、「在此澄清我已離婚」、「棄愛！」、「換老婆了」。

除了抵制新垣結衣的大陸網友，仍有不少理智的粉絲，希望大家不要道德綁架，「人家是日本人，不是中國人」、「應該不用要求外國藝人抵制H&M吧？」更有人稱讚「老婆」的新照美麗又可愛，反應兩極。

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