許瑋甯傳婚變？林心如：約聚餐時沒異狀　暖回「她開心我就開心」

林心如、楊謹華、劉品言昨錄製節目《女人我最大》接受媒體聯訪，對於許瑋甯傳出祕婚又離婚，林心如表示：「她只要開心幸福我就很開心了，目前也沒證實報導是否真實。」

林心如與許瑋甯是演藝圈出名的好朋友，兩人還擁有相同的「閨密刺青」。日前許瑋甯傳出婚變，林心如被問：「聽聞是否感到很驚訝？」她反問記者：「你驚訝嗎？」談道：「她只要開心幸福我就很開心了，因為沒有證實，我們也都是看到報導，都不是她親口說的。」

至於有沒有因為婚變新聞特別關心許瑋甯？林心如表示：「她心情滿好的，我們前兩天還出來吃飯，平常任何事情上都會互相關心 ，不只是…（指婚變傳言），不會為了某件事特別去關心。」楊謹華也點頭表示：「我們有去一起吃飯啊！」林心如接著笑說：「其實我們每個人都很不正常，因為吃喝起來都超不正常。」

母親節將至，有沒有計畫帶媽媽出去玩？劉品言透露：「媽媽現在都不需要我了，因為我去年送給她一張信用卡副卡，她就會自己想辦法。」之後更喊話：「媽，這樣可以了吧！」另外，成為人母的林心如則稱讚女兒很貼心，表示:「她還不會寫字，她有做過康乃馨，去年前年都有，且一年比一年大朵，我不知道今年會不會出現剪綵那種。」

43歲的楊謹華結婚3年，肚皮都沒動靜，被問：「是否有做人計畫？」她笑笑地四兩撥千斤回應：「我做人計畫？我一直都在做人，我人應該做的滿好的吧。」

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