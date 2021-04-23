便利貼女孩蛻變！42歲陳喬恩撕傻白甜標籤　捍衛愛情：不必擔心我被騙

想到陳喬恩，第一印象是什麼？電視劇《王子變青蛙》裡略帶土味的漁村女孩葉天瑜，還是《命中注定我愛你》裡老愛推著黑框眼鏡、唯唯諾諾的便利貼女孩陳欣怡，這兩部稱霸當年收視率冠軍的偶像劇，讓陳喬恩火遍兩岸，傻白甜形象令人印象深刻，以至於粉絲其實忽略了，陳喬恩，從來都不是一個乖乖女。

20年前被經紀人孫德榮簽下出道，陳喬恩就是個有點叛逆的女孩，她一心嚮往演戲，卻被安排主持綜藝節目，還得組成女子偶像團體「七朵花」，為了逃避練習唱歌跳舞，索性躲到廁所裡，一度遭公司冷凍，過著沒戲拍，甚至喝酒澆愁的日子。解約後到對岸拍戲，才重新站穩一席之地，2017年甚至連接好幾部戲、吸金8.3億元台幣傲視戲劇圈。

除了演藝事業精彩，陳喬恩也是圈內發電機，緋聞對象從合作過的霍建華、明道、邱澤，一路傳到古天樂等等，僅霍建華坦承與她有過一段情，但他把重心在事業上，雙方沒有共識而分手，其餘戀情則未獲本尊證實。直到2年前參加陸綜《女兒們的戀愛》，她終於坦蕩大方表示要來戀愛！最後和小9歲的馬來西亞富二代Alan（曾偉昌）配對成功，穩定交往至今，常在社群上合照放閃，甚至傳出閃婚喜訊。

Alan外表帥氣、體型壯碩，還在IG上關注不少身材姣好的女性，讓影迷擔心偶像被騙，頻頻傳私訊關切。不能怪粉絲白操心，畢竟陳喬恩不僅是影劇焦點，連社會新聞版面都上過，曾因泡澡喝酒後開車去買消夜，鬧過酒駕新聞；今年初在地上撿到千元鈔，說要捐給動物之家，差點誤觸侵占遺失物罪，傻大姊個性似乎讓人有點不放心。

戀情頻頻被關切，陳喬恩除了幫男友正名是Alan不是艾倫，也忍不住翻白眼：「為啥我們做什麼事情一定要報備嗎？有沒有求婚是我們私人的事情」，同時霸氣護愛：「好多人來問，真的很煩欸，我不會再回答，這是我私人的事情，謝謝你的支持，大可不必擔心我被騙啥的，媽呀，姊42不是24，更何況24已經很精明了。」

其實，兩人在IG上狂曬恩愛，現階段已經夠甜了，今年情人節還戴上同款情侶對錶一起慶祝，甜蜜指數破表，粉絲不必著急催婚，耐心等待好消息即可。畢竟那個偶像劇裡的漁村女孩，後來演過東方不敗，拍照仍會比剪刀手、笑起來有點傻氣，但陳喬恩早就抖落一身的便利貼，外界也毋須再幫她貼上「傻白甜」的標籤，姊姊42歲啦，在演藝圈裡乘風破浪過，不會輕易迷失方向。