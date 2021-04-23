離婚不是「提案」！給江宏傑、福原愛的5個叮嚀　海苔熊：漸進式分割降低傷害

桌球夫妻檔江宏傑、福原愛跨國婚姻破局，女方疑似外遇不倫、男方遭爆料是怪物家庭，話題延燒至今，夫妻仍身處台灣、日本兩地，缺乏面對面溝通，外界只能從週刊媒體爆料略知端倪。婚變第52天，男方終於證實向高雄法院訴請離婚，決心斬斷4年婚。若婚姻真的走到盡頭，怎樣才能保留顏面好好告別？兩性作家「海苔熊」對有意離婚的夫妻提出5個叮嚀，建議採「漸進式分割」方式，降低對彼此的傷害，才能讓分手更體面。

和平分手是門藝術，當曾經相愛的兩個人頻率不同，嚮往的生活方式有了落差，提出分手的人或許才是勇敢的，只是怎樣把傷害降到最低，沒人有把握。聰明的人往往先想好退路，把離婚當成向客戶說明的一個提案，開口時就把對財產分配、扶養子女規劃安排成各種方案，一股腦地脫口而出，想要說服對方，並讓其做出選擇。

但其實這樣做根本踩了大地雷！海苔熊說，不論是提分手或離婚，一定對彼此都會產生某種程度的傷害，傷害分為兩種，一種是預期之內，一種是預期之外，大部分的人聽到要離婚的時候，首先一定會很震驚，然後想了解對方要如何處理後續，倘若你有想好的策略方向，請不要先講出來！

叮嚀1. 不要光提出解決方案，要先傾聽對方想法

為什麼？因為得知你有意離婚，且策謀安排許久，對方會有一種被遺棄、不要了的感受，受到更大打擊。相反地，你要先傾聽對方的想法，用互相討論的模式，提出兩人都能接受的離婚方式，至少能讓對方釋懷。

叮嚀2.受傷者暫時無法接受分手原因，需給一段調整期

至於提離婚時，是否要明確告知理由？海苔熊說，這時候講任何原因，對方暫時都無法接受，大部分的人會先否認事實，質疑內容真實性，所以需要給予另一半時間調整心態，彼此分開以後，慢慢靠著想像、評估，逐漸整理心情，當下說不說實話反而不是關鍵。

叮嚀3.採取漸進式分割，減少接觸時間

如果對離婚有了共識，下一步要做的就是漸進式分割，不再過夫妻般的生活。經濟上有能力的先搬出去分居，住旅館或日租套房，減少接觸的尷尬時間，若沒有能力離家，可以選擇待在不同空間，暫時冷靜一下，給彼此情緒緩衝期。即便同在一屋也未必是壞事，或許能多點機會溝通、找到生活方式的平衡點。

叮嚀4.想約會異性先討論，要衡量訊息管控降低衝突

協商離婚之後，能否能接觸其他異性？海苔熊建議夫妻倆可以討論，「如果兩個人都可以那就OK，如果對方不同意，不代表不可以，因為當你萌生分開念頭，還在等簽字，法律上雖是夫妻，還是能跟其他異性有聯絡，但要思考是否讓對方知道，因為可能造成傷害或衝突，要小心衡量訊息管控，怎樣做才能減低傷害。」

叮嚀5.離婚不是小孩的錯，讓他們理解而不感受壓力

當父母婚姻崩壞，下一代絕非局外人，小孩會感知到家庭關係改變。海苔熊說，與其避開話題，不如坦白告知，「但要明確告知離婚是大人間相處的問題，千萬不要讓小孩誤以為是自己的罪過」。他提出，最近研究顯示，比起離婚家庭，父母天天吵架導致婚姻狀態不穩定的環境，小孩受到傷害反而更大，若夫妻彼此間有很多衝突、爭執，不一定要死守著婚姻，還不如明確放手，對小孩更好。協調孩子扶養權時，也要顧及他們感受，避免讓小孩感覺被丟來丟去，把父母離婚的責任往身上扛。