江宏傑心死訴請離婚福原愛！鄧惠文：大家對婚姻有不安感跟恐懼

江宏傑、福原愛婚變52天，今（23日）男方投下震撼彈，江宏傑終於向法院遞交離婚訴狀，兩人所屬的華研國際稍早也證實此事。對此，兩性專家精神科醫師鄧惠文與兩性作家海苔熊，一起上姊妹淘直播節目《鄧一個人咖啡》探討「你要的是愛情，他要的是生活」，並點出「傑愛CP」走向離婚的可能原因。完整《鄧一個人咖啡》內容可點此觀看。

海苔熊認為，「傑愛CP」早期傳出離婚，大多數人認為因是「關係出問題」，但後期也可能「沒有問題」，旁人的輿論、壓力等各種複雜考量，都有可能影響婚姻，「就算沒離婚，但相處上出現困難，可能比離婚更辛苦，好比說對方離不了」。他同時點出婚後3年離婚機率較高，而度過3年沒離婚的案例，可能是因為「來不及」，鄧惠文則補充：「感覺就像是，既然耗費了3年，什麼時候離婚也沒差了。」

鄧惠文表示，不該以婚齡長短，來認定夫妻之間的關係好壞，她說：「很多人的婚姻都會遇到高低起伏，不管是即將進入婚姻，或是結婚的人，都會很敏感。大家都會怕在婚姻裡面受傷，每次看到誰離婚，大家反應都很強烈，這就是反映出大家對婚姻的不安感跟恐懼，我覺得每對夫妻在不同階段，剛結婚、適應對方家庭背景、有了小孩、小孩離家、老去、照顧長輩、經濟狀況等階段，都會有挑起來的難題。」

聊到異國婚姻的困難，鄧惠文認為，不能用預期的想法、傳統的觀念去看待跨國婚姻；更不能以「哪一方用心做家事」、「哪一方比較維繫感情」，那一方就是對的，「我覺得在愛情中，我們看的例子要拋開一切對錯好壞。你不要老是期待『應該要怎樣』，因為婚姻是2個人很即時的事情，每天都要不斷去測評，『他今天可能心是往這裡』，我也知道我今天心向狀態，如果方向不同，可能要彼此提點一下，因為我們現在有一點點錯開了，該怎麼協調提醒，有時候還在掙扎，把問題先回到自己身上，問清楚自己要什麼，再問另外一方」。

海苔熊認同鄧惠文說法，他說：「不是找到一個對的方向，就往這方向去，而是不斷變動你們之間的步調，就像跳舞一樣。」對方前進時，自己稍微退後一點，以這樣的溝通方式，或許就能維護彼此間的關係。

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