3年閃婚閃孕閃離馮紹峰！趙麗穎愛得灑脫：努力拚搏、活出自我，就是我的幸福

演藝圈再投震撼彈，明星夫妻馮紹峰、趙麗穎驚爆離婚，讓外界跌破眼鏡。他們2月才被拍到共赴三亞旅遊，感情不錯，沒想到毫無徵兆，突然官宣分手，個性直率被稱為「趙小刀」的趙麗穎，對感情不拖泥帶水，回顧這3年婚姻之路，從閃婚、閃孕到閃離，她永遠快狠準的作風，獲得影迷力挺，「姊姊，我們一直都在」。

在一票稱霸戲劇圈的85後女星中，擁有大眼、甜美臉蛋的趙麗穎是最特別的，也是最勵志的，農村出身、未經表演科班訓練，沒有強力背景人脈，曾被媒體嘲笑是個「農村土妞」。一路刻苦從小配角演起，養成了她堅毅的個性，才有後來經典的《陸貞傳奇》、《杉杉來了》、《花千骨》，就像《知否？知否？應是綠肥紅瘦》裡的庶女盛明蘭，不認命不服輸，一路逆襲成官府女主人，簡直就是趙麗穎的人生寫照。

和馮紹峰2017年因《知否》定情，在個性堅強的趙麗穎身邊，馮反而像個溫順的小男人，嚴謹的趙麗穎演戲前會先背好台詞，馮紹峰喜愛臨場發揮，兩人工作模式不同調，竟意外擦出火花。馮曾透露，工作不能打擾她，劇組約聚餐時，「趙老師從來不出來吃飯，她壓力很大，不喜歡跟大家吃飯，關在飯店背詞。」

即便後來戀愛約會，兩人足跡屢屢曝光，趙麗穎仍不鬆口，還在微博曬出小狗照片，並配文：「不知道說啥了，我們給大家劈個叉吧。」直到2018年10月生日當天，她直接啪一聲曬出結婚照官宣喜訊，隔年元旦才證實先有後婚的「閃孕」消息，趙麗穎的個性永遠是：我想說的事，時機到了才說，其他時候不管拍到什麼，一概不多說的「正面剛」。

趙麗穎個性冷靜，馮紹峰曾形容老婆是很灑脫的一個人，「她最吸引我的地方就是這個，思路非常清晰，非常明確」，在綜藝節目《奇遇人生》裡，他甚至坦言懷疑趙麗穎是否真的喜歡自己才結婚，「還是為了談戀愛、結婚，才跟我在一起？」他不小心順口說出兒子的小名叫「想想」，連忙打電話給老婆確認：「能說嗎？我說了！」儼然是個妻管嚴。

大概是《知否》的顧二叔和盛明蘭太甜了，這對女強男弱的夫妻檔，經歷閃婚閃孕閃離，3年婚姻收到祝福多過懷疑，劇裡她盛裝出嫁、端坐紅帳之中，如今影迷們卻沒盼來他們補辦婚禮，兩人各在微博留下13字「日子很長，過去很好，願未來更好」，宣告分道揚鑣。而相對於許多明星夫妻檔結婚後公私領域參雜的狀況，馮紹峰、趙麗穎旗下公司大多沒有商業關聯，被網友稱是「最體面的離婚」。

積極復出的趙麗穎，今年繼《有翡》之後再推新作《幸福到萬家》，她在微博上宣傳時說「努力拚搏，活出自我，就是我的幸福」。對她來說，離婚只是一個人生階段，不是讓她停下腳步的絆腳石，靠自己的女人，永遠灑脫自在。